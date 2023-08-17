Новикомбанк и «Швабе» договорились о поддержке проектов в Магадане

Предприятие холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех и Новикомбанк в рамках деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2023» заключили соглашение о совместной работе для привлечения финансирования проектов в рамках строительства областного родильного дома и диспансера фтизиатрии и инфекционных заболеваний в городе Магадане. Совокупный объем инвестиций может составить 10 млрд рублей.

Документ подписали заместитель генерального директора Уральского оптико-механического завода им. Э.С. Яламова (УОМЗ) по экономике и финансам Андрей Ваулин и заместитель председателя правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.

«Наше сотрудничество с опорным банком Госкорпорации Ростех создает новые возможности для развития Магадана. Соглашение направлено на поддержку проектов государственно-частного партнерства в интересах развития социальной инфраструктуры региона. Реализация этих идей позволит внедрить инновационные технологии, что, соответственно, повысит уровень эффективности медицинской помощи», – отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

«УОМЗ создает уникальные интеллектуальные решения для городской среды, производит передовое медицинское оборудование и оптические приборы. При финансовой поддержке банка станет возможной реализация ряда масштабных социально значимых инициатив, направленных на повышение качества жизни, комфорта и безопасности людей», — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

В Магаданской области холдингом уже реализованы некоторые проекты. В частности, областной онкологический диспансер площадью 6 тыс. кв. м построили с опережением на год. «Швабе» продолжает сотрудничать с правительством Магаданской области и в июне было подписано очередное соглашение, предусматривающее возведение новых социально значимых объектов.