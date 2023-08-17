Новикомбанк подписал соглашение с ООО «Гровер Интернэшнел»

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, на Международном форуме «Армия-2023» подписал соглашение с «Гровер Интернэшнел» об организации финансирования на общую сумму 3 млрд рублей. Инвестиции будут направлены на реализацию контракта компанией в области импортозамещения в интересах предприятия «КАМА ДИЗЕЛЬ».

Подписи под документом поставили председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и генеральный директор ООО «Гровер Интернэшнел» Пракаш Акхил.

Соглашение касается организации финансирования импортного контракта с привлечением инструментов Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) в части страхования авансовых платежей. «Гровер Интернэшнел» действует в интересах компании «КАМА ДИЗЕЛЬ», которая выступает конечным заказчиком по контракту.

Ранее, в феврале текущего года, Новикомбанк одобрил выдачу «КАМЕ ДИЗЕЛЬ» банковской гарантии в размере 3,8 млрд рублей. Это позволило предприятию привлечь льготный заём Фонда развития промышленности (ФРП) для реализации проектов по расширению производства линейки двигателей.

Привлеченные при поддержке Новикомбанка средства ФРП «КАМА ДИЗЕЛЬ» направила на реализацию проектов по импортозамещению. Речь идет о расширении производства линейки двигателей. Эта продукция будет востребована при комплектации грузовиков КАМАЗ, а также автомобильной спецтехники, например, строительной и агропромышленной.

«Перед автопромом сегодня стоят амбициозные задачи и очевидно, что без помощи банковского сектора их выполнить трудно. Поддержка со стороны Новикомбанка позволит предприятиям отечественной индустрии эффективно и своевременно реализовать актуальные проекты по импортозамещению дорожно-строительной, промышленной и сельскохозяйственной техники», — отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Предприятие «Гровер Интернэшнел» занимается производством газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования, оптовой торговлей производственным оборудованием (станки, машины, механизмы и пр.). Компания зарегистрирована в Москве 6 августа 2019 года. Выручка общества за 2022 год составила 558,6 млн рублей.