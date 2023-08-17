Новикомбанк предоставит финансирование ведущему российскому производителю вакцин

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и «Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио») в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» подписали соглашение по организации финансирования текущей деятельности компании на сумму 6 млрд рублей.

Подписи под соглашением о сотрудничестве поставили председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и заместитель генерального директора по экономике и финансам «Нацимбио» Павел Сидоренков.

«Поддержка системообразующих предприятий страны входит в ряд приоритетных направлений деятельности Новикомбанка. Расширение сотрудничества с «Нацимбио», признанным экспертом в области производства иммунобиологических препаратов, имеет для нас большое значение, так как свидетельствует о доверии со стороны партнера и высоком качестве предоставляемых финансовых услуг. Новый контракт будет способствовать развитию предприятий российской биофармацевтической промышленности, входящих в состав холдинга, и обеспечению национального суверенитета в этой сфере», — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Стратегией «Нацимбио» предусмотрено производство важных для национальной безопасности России лекарственных препаратов, прежде всего иммунобиологических. Научный потенциал предприятий холдинга позволяет осуществлять полный цикл создания биопрепаратов: от разработки действующего вещества, проведения доклинических и клинических исследований до выпуска в гражданский оборот. За последние годы «Нацимбио» выпустил в обращение первую российскую комбинированную вакцину «Вактривир», защищающую сразу от трех заболеваний – кори, паротита и краснухи, противогриппозный препарат последнего поколения «Ультрикс Квадри», а также полисахаридную вакцину для профилактики менингококковой инфекции.

Наряду с этим был создан препарат крови «КОВИД-глобулин» — высокоочищенный препарат иммуноглобулина человека против COVID-19, выделенный из плазмы крови доноров, содержащей нейтрализующие SARS-CoV-2 антитела. Он был разработан в рекордно короткие сроки и вышел на рынок в разгар пандемии коронавирусной инфекции в 2021 году. В декабре 2022 года предприятие «Микроген» в контуре холдинга «Нацимбио» получило регистрацию на первый отечественный внутривенный иммуноглобулин человека нормальный в форме 10%-ого раствора под торговой маркой «БиоГам».