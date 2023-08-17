Новикомбанк профинансирует проекты по созданию нового медоборудования

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (МГТУ) и Консорциум «Медицинская техника» в рамках деловой программы IX Международного военно-технического форума «Армия-2023» заключили трехстороннее соглашение. Оно направлено на совместную работу в области импортозамещения и производства медицинской продукции.

Документ подписали Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин и генеральный директор компании «Консорциум «Медицинская техника» Кирилл Литвицкий.

Соглашение предусматривает совместное проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для отрасли производства инновационных медицинских изделий. Новикомбанк займется привлечением финансовых ресурсов, в том числе с использованием всего спектра мер господдержки. Это создаст условия для увеличения доли отечественной медицинской техники и расходных материалов на внутреннем рынке.

«Поддержка проектов НИОКР — в числе важнейших вопросов обеспечения технологического суверенитета страны, которые необходимо финансировать в приоритетном порядке. Многолетний опыт и передовые практики банка в сфере льготного кредитования дают нам возможности для запуска новых инвестиционных проектов, которые в обозримом будущем обеспечат массовое производство импортозамещающей продукции, в том числе медицинской», — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Одно из приоритетных направлений научной деятельности МГТУ им. Н.Э. Баумана — разработка медицинской техники для лечения различных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических, создание средств дистанционного мониторинга жизненно важных параметров организма человека, систем контроля и слежения, медицинской робототехники.

Консорциум «Медицинская техника» создан в 2020 году при поддержке Минпромторга России. В объединение входят производители медицинской техники и отраслевые ассоциации, которые формируют и продвигают комплексные решения в области импортозамещения.

В Консорциуме создана система поддержки отечественных производителей – Индустриальный центр компетенций, цель которого – разработка индивидуального плана развития для сегмента предприятий медицинской промышленности. Все производители медицинских изделий, являющиеся участниками Консорциума, сгруппированы в 20 рабочих групп в соответствии с номенклатурой классификации медицинских изделий и профилями оказания медицинской помощи.

В рамках деятельности Индустриального центра компетенций сотрудниками Консорциума разработаны и внедрены в практику индивидуальные дорожные карты. Они необходимы для достижения производителями качественных технологических и клинических характеристик медицинских изделий, начиная с этапа проведения консультаций по написанию технического задания, помощи в подготовке документов для подачи на регистрацию, сертификации в Торгово-Промышленной палате и заканчивая этапом по выходу на рынок по развитию экспортных возможностей совместно с Российским экспортным центром.