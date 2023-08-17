Новикомбанк рассказал о роли квалифицированных кадров в развитии отечественной промышленности

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, провел круглый стол на тему «Структурная трансформация: кадровый потенциал» в рамках деловой программы военно–технического форума «Армия–2023». В мероприятии приняли участие представители Минэкономразвития РФ, Ростеха, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Баумана, Воронежских университетов, члены Воронежского Союзмаш России и другие эксперты, которые обсудили роль подготовки квалифицированных кадров в развитии отечественной промышленности.

Участники круглого стола подчеркнули, что в современных социально–экономических условиях тема укрепления кадрового потенциала промышленности является ключевой. В связи с этим правительство проводит активную работу, направленную на повышение престижа инженерных профессий и стимулирование активной научной и производственной деятельности молодых специалистов.

Новикомбанк выделил поддержку кадров промышленности в отдельное приоритетное направление своей деятельности. В рамках этой работы была разработана уникальная для рынка программа поощрения для работников предприятий «Развитие». Участниками программы могут стать сотрудники промышленных предприятий — лидеры производства. Им предоставляются специальные льготные условия по ипотеке, а также по образовательному или потребительскому кредитам.

Новикомбанк запускает собственную льготную ипотеку для высококвалифицированных инженерных работников по аналогии с программой для IT–специалистов. Поддерживает и молодые кадры: школьников и студентов – инженеров будущего.

«Инструменты поддержки, разработанные банком для наших инженеров — это крайне своевременная инициатива, учитывая проводимую Корпорацией политику по привлечению и удержанию инженерно-технических работников. Дополнительно мы видим значительный потенциал для банка в работе со студентами и преподавателями вузов – партнеров Корпорации, в том числе в рамках поддержки их проектной, исследовательской и научной деятельности в интересах Корпорации и ее организаций», — отметила директор по управлению персоналом Госкорпорации Ростех Юлия Цветкова.

Для раскрытия кадрового потенциала требуются синхронизированные усилия всех сторон — отрасли, образования и власти. Поэтому к обсуждению были приглашены представители холдингов, предприятий, ведущих инженерно–технических вузов, органов власти. С докладами выступили директор по управлению персоналом Госкорпорации Ростех Юлия Цветкова, проректор НИУ ВШЭ Ирина Мартусевич, ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин, директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития РФ Александр Молодцов и заведующий кафедрой Воронежского государственного технического университета, член Воронежского Союзмаш России Алексей Башкиров.

«Усиление кадрового потенциала промышленности — ключевой фактор формирования конкурентоспособной экономики. Сейчас на рынке труда ощущается острая нехватка молодых квалифицированных инженерно–технических работников. Чтобы решить данную проблему, необходимо наладить взаимодействие образовательных организаций с представителями реального сектора экономики. В такой синергии бизнес получит высококвалифицированных сотрудников, что позволит быстрыми темпами достичь поставленных целей по обеспечению технологического суверенитета страны», — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.