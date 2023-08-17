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общество
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Одни на миллион: как талантливые дети изучают искусственный интеллект

НГПУ

С 22 по 25 августа в Новосибирске пройдет X Международный форум технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2023». Команда Новосибирского государственного педагогического университета, традиционно, принимает участие в ряде мероприятий форума, в том числе, готовит школьников для выступления в рамках Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям в направлении «Наставничество» на Кубок Губернатора Новосибирской области.

Университет активно участвует в отраслевых треках, посвященных цифровым технологиям и искусственному интеллекту, а в лабораториях Технопарка НГПУ школьники создают проекты, которые побеждают на региональных конкурсах научно-технологических проектов и внедряются в жизнь. Один из таких проектов называется «Портал» – это имя школьного голосового помощника, разработанного восьмиклассником Второй Новосибирской гимназии Арсением Мастовым.

Фото Одни на миллион: как талантливые дети изучают искусственный интеллект 2

Пока «Портал» немногословен, однако у Арсения большие планы: скоро «Портал» научится давать навигацию по школе, информировать об уроках и, возможно, приобретет физическую форму в виде робота – потому что все школьники любят роботов.

Как отмечает научный руководитель разработки, доцент кафедры информационных систем и цифрового образования НГПУ, кандидат психологических наук Борис Александрович Шрайнер, идея и воплощение проекта «Портал» были высоко оценены экспертами: так, на пятом региональном треке всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» проект Арсения Мастова «Школьный голосовой помощник» стал призером.

Фото Одни на миллион: как талантливые дети изучают искусственный интеллект 3

Другой проект, созданный под руководством Бориса Александровича стал победителем «Больших вызовов». Это тот случай, когда можно сказать, что все гениальное – просто. Ученице Инженерного лицея Ольге Демидович пришла в голову идея создать программу, которая позволит управлять презентацией при помощи жестов. Чтобы воспользоваться программой, достаточно веб-камеры, направленной на докладчика. Любой ученик средних и старших классов может обратиться в Технопарк универсальных педагогических компетенций НГПУ, рассказать о своих идеях и попробовать начать работу над проектом.

Подробнее на сайте НГПУ https://nspu.ru/

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Диана Соломина
Руководитель коммерческой редакции

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