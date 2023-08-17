Одни на миллион: как талантливые дети изучают искусственный интеллект

С 22 по 25 августа в Новосибирске пройдет X Международный форум технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2023». Команда Новосибирского государственного педагогического университета, традиционно, принимает участие в ряде мероприятий форума, в том числе, готовит школьников для выступления в рамках Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям в направлении «Наставничество» на Кубок Губернатора Новосибирской области.

Университет активно участвует в отраслевых треках, посвященных цифровым технологиям и искусственному интеллекту, а в лабораториях Технопарка НГПУ школьники создают проекты, которые побеждают на региональных конкурсах научно-технологических проектов и внедряются в жизнь. Один из таких проектов называется «Портал» – это имя школьного голосового помощника, разработанного восьмиклассником Второй Новосибирской гимназии Арсением Мастовым.

Пока «Портал» немногословен, однако у Арсения большие планы: скоро «Портал» научится давать навигацию по школе, информировать об уроках и, возможно, приобретет физическую форму в виде робота – потому что все школьники любят роботов.

Как отмечает научный руководитель разработки, доцент кафедры информационных систем и цифрового образования НГПУ, кандидат психологических наук Борис Александрович Шрайнер, идея и воплощение проекта «Портал» были высоко оценены экспертами: так, на пятом региональном треке всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» проект Арсения Мастова «Школьный голосовой помощник» стал призером.

Другой проект, созданный под руководством Бориса Александровича стал победителем «Больших вызовов». Это тот случай, когда можно сказать, что все гениальное – просто. Ученице Инженерного лицея Ольге Демидович пришла в голову идея создать программу, которая позволит управлять презентацией при помощи жестов. Чтобы воспользоваться программой, достаточно веб-камеры, направленной на докладчика. Любой ученик средних и старших классов может обратиться в Технопарк универсальных педагогических компетенций НГПУ, рассказать о своих идеях и попробовать начать работу над проектом.

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