Подготовься к новому учебному году вместе с ТРЦ Сан Сити!

Приближается начало нового учебного года – время серьёзных испытаний для родителей: важно запастись всем, что нужно — и, в первую очередь, красивой, стильной и качественной одеждой и обувью.

Новый школьный сезон — это всегда большой ажиотаж в магазинах, поэтому меньше всего хочется ездить по городу из одного места в другое, чтобы купить необходимые вещи. В Сан Сити можно найти всё, чтобы встретить учебный год во всей готовности, причём по приемлемым ценам. Самое главное, что на покупки вы потратите совсем немного своего времени, ведь всё можно приобрести в одном торговом центре.

Новые коллекции модной школьной формы уже в магазинах ТРЦ Сан Сити! Там вас ждёт большой выбор обуви, аксессуаров, канцтоваров и всего самого необходимого для ваших детей в новом сезоне!

На втором этаже в магазине COLIN’S покупателей ждёт стильная школьная форма новой коллекции COLIN’S Class, которая точно подчеркнёт индивидуальность каждого ребёнка.

Новинки ожидают вас и магазине Gloria Jeans. В новой коллекции собраны модные маст-хэвы для школы. Для подростков там представлены жакеты, костюмные брюки, рубашки и футболки-поло из хлопка, а для детей лонгсливы, джемперы, юбки-шорты, а также широкий выбор одежды из денима.

Классические костюмы и строгую школьную форму так же можно найти в магазинах SINAR, Непоседа-сити и Button Blue. А более свободный стиль представлен в Оstin, Pelican, «ТВОЁ», Play Today и многих других! Аксессуары к новым образам со скидками до 70% ждут вас в магазине Marmalato, а в Calzedonia можно приобрести красивые носки и удобные колготки к школьному сезону.

Не стоит забывать и о том, что смена погоды – это всегда стресс для кожи, поэтому уходовые средства в это время просто необходимы. В магазине «Лэтуаль» есть всё для защиты вашей красоты. До 31 августа можно с легкостью обзавестись всеми необходимыми средствами и запастись любимыми продуктами косметики на осень со скидками до 80%.

Кто в детстве не мечтал о ярких тетрадках и модных пеналах? В магазине «Читай-город» на третьем этаже ТРЦ можно не только присмотреть красивые канцелярские товары, но и выбрать новый рюкзак с любимыми героями. А в магазине MODI на первом этаже – выбрать точилку, ручку и ластик, которые точно приведут в восторг одноклассников.

После успешных покупок можно окунуться всей семьей в мир развлечений. В ТРЦ Сан Сити есть парк «Фaнки Таун», где ребёнок сможет повеселиться и получить уйму положительных эмоций, а родители хорошенько отдохнуть! А на 3 этаже торгового центра расположен кинотеатр «Синема Парк» с современными залами и широкой программой фильмов для всех возрастов.

С ТРЦ Сан Сити подготовка к школе пройдет легко и с удовольствием, ведь здесь вы найдете всё необходимое.

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