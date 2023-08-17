В Новосибирске ограничили движение на трех улицах

На трех улицах Новосибирска ввели временные ограничения движения.

На улицах Чаплыгина, Бурденко и Октябрьской в Новосибирске перекрыли участки дорог. Об этом сообщил пресс-центр мэрии города.

До 30 августа будет сужена на три метра проезжая часть в районе дома по адресу Чаплыгина, 35. На перекрестке улиц Бурденко и Горбаня проезжую часть перекроют также до 30 августа. Около дома по адресу Октябрьская, 35 проезжую часть сузят на 5,5 метров до 4 сентября. Перекрытия связаны с ремонтом теплотрасс.

Напомним, с 16 августа в Новосибирске изменился маршрут маршрутки №24.