Занятия спортом являются важным защитным фактором организма, направленным на поддержание и укрепление здоровья. С 14 по 20 августа в России проходит Неделя популяризации активных видов спорта.

Регулярная физическая активность способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, помогает поддерживать нормальный вес, сохраняет психическое здоровье и повышает качество жизни.

Малоподвижный образ жизни, напротив, может привести к негативным последствиям: развитию гипертонической болезни, замедлению обмена веществ, повышению уровня холестерина в крови. По мнению специалистов, низкая физическая активность увеличивает риск развития ишемической болезни сердца на 30%, сахарного диабета 2 типа – на 27%, рака толстого кишечника и рака молочной железы – на 21-25%.

Чтобы избежать недугов, необходимо уделять физическим упражнениям умеренной интенсивности от 150 до 300 минут в неделю или выполнять упражнения более высокой интенсивности, но от 75 до 150 минут в неделю. В летний период можно рекомендуется заняться такими видами спорта, как теннис и футбол, пляжный волейбол и велоспорт, бег и плавание.

Департамент социальной политики мэрии Новосибирска предлагает ознакомиться с материалами на информационном портале о здоровье, которые подготовили специалисты Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики для жителей нашего региона.