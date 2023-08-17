Жители Новосибирской области увеличили спрос на рублевые вклады в 1,7 раза

За первые десять дней августа клиенты ВТБ в Новосибирской области открыли в банке 2,6 тысячи рублевых депозитов, что в 1,7 раза больше, чем в предшествующую декаду. В результате, объем портфеля рублевых вкладов банка в регионе вырос на 4,2 млрд рублей.

«На сегодня жители Новосибирской области, как и в целом клиенты банка, предпочитают формировать накопления в рублевых депозитах. Увеличение ключевой ставки Банка России – значимый сигнал рынку, банки оперативно улучшают условия по размещению для вкладчиков. В свою очередь, клиенты финансовых организаций стремятся сохранить свои накопления и спрос на инструменты размещения средств растет. Это демонстрирует динамика вкладов на счетах в нашем банке. С учетом очередного повышения ключевой ставки, интерес к размещению сбережений продолжит свой рост», – прокомментировал управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

По статистике, больше всего жителей региона доверяют банку размещение средств на полгода, такой срок выбрали 43% вкладчиков. Еще треть предпочла вклады на три месяца. Средний чек одного депозита в регионе составляет 360 тысяч рублей.

Банк объявил о втором раунде корректировки ставок по депозитам с 17 августа. Предыдущее изменение условий состоялось в конце июля.