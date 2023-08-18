Биофармацевтическая компания «ФОРТ» вошла в программу «Развитие» Новикомбанка

Биофармацевтическая компания «ФОРТ», входящая в холдинг «Нацимбио», присоединилась к программе Новикомбанка «Развитие», задача которой — поощрение лучших работников. Сотрудники предприятия, достигшие значительных результатов в работе, получат особые условия обслуживания в опорном банке Госкорпорации Ростех. Соответствующее соглашение подписано в рамках деловой программы IX Международного военно–технического форума «Армия–2023».

Подписи под соглашением поставили заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов и заместитель генерального директора по экономике и финансам «Нацимбио» Павел Сидоренков.

Программа «Развитие» разработана Новикомбанком совместно с Госкорпорацией Ростех и направлена на привлечение и удержание высококвалифицированных молодых специалистов в реальном секторе экономики, повышение мотивации лучших работников предприятий.

Банковские продукты и услуги на льготных условиях теперь смогут получать работники компании, проявившие себя в производстве или общественной деятельности, а также сотрудники, имеющие награды от предприятия. Участникам программы «Развитие» доступны льготные ставки по ипотеке, кредиты на образование или другие цели. В числе работников, которые могут претендовать на особые условия: победители корпоративных премий и производственных конкурсов, работники, имеющие трудовые награды и поощрения, высокопрофессиональные молодые специалисты, а также участники боевых действий и сотрудники, выполняющие работы, связанные с проведением военных операций.

«Россия делает ставку на достижение технологического суверенитета, а вместе с ним — на молодых инженеров. Именно они способны стать ценной кадровой элитой, создающей научно-производственный прогресс страны на ближайшие десятилетия. Новикомбанк давно фокусируется на вопросах развития и разработки финансовых стимулирующих продуктов для сотрудников промышленности, мотивируя их профессиональное развитие и компетенции. Они — основа укрепления значимого потенциала ключевых отраслей отечественной экономики», — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского СоюзМаш России Елена Георгиева.

«ФОРТ» — современное биотехнологическое предприятие в Рязанской области. Завод обладает инфраструктурой обеспечения полного производственного цикла и соответствует международным требованиям надлежащей производственной практики (GMP). На сегодняшний день компания обладает статусом крупнейшего в России производителя вакцин против гриппа, ежегодно выпуская в оборот более 30 млн доз препаратов.