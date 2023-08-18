сегодня
18 августа, 12:06
пробки
6/10
погода
+16.1°C
курсы валют
usd 93.74 | eur 102.1
сегодня
18 августа, 12:06
пробки
6/10
погода
+16.1°C
курсы валют
usd 93.74 | eur 102.1
сегодня 11:20
общество

Эксперты назвали лучшую ипотечную программу на первичном рынке недвижимости

Ru.freepik.com

Банк «Открытие» вошёл в топ-3 рейтинга лучших ипотечных программ на первичном рынке недвижимости в августе 2023 года по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Авторы исследования проанализировали программы ипотеки на объекты первичного рынка недвижимости российских банков и отобрали 20 лучших. При определении наиболее выгодных клиентам вариантов в расчет брались величина процентной ставки по договору, сумма ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. Кроме того, учитывались сумма и срок кредита, размер первоначального взноса, наличие опции понижения ставки и условия ее применения, условия страхования недвижимости и досрочного погашения без комиссий и штрафов, скидки и дисконты, влияющие на понижение ставки, преимущества для зарплатных клиентов и бюджетников, значимость банка на финансовом рынке.

По совокупности этих критериев ипотечная программа банка «Открытие» на первичном рынке недвижимости вошла в топ-3 рейтинга. Узнать о ней подробнее можно на информационных ресурсах кредитного учреждения.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Диана Соломина
Руководитель коммерческой редакции

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в