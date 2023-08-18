Какие развлечения ждут горожан 1 сентября

В День знаний в парке Кирова пройдёт грандиозный праздник для школьников и их родителей. Рассказываем, что будет в программе.
День знаний – важный праздник для детей и их родителей. Важно хорошо его отметить и сделать незабываемым.
1 сентября в парке Кирова горожан ждут масса активностей и развлечений. Катание на лошадях, мастер-класс по рисованию, творческие номера и многое другое! Школьников и взрослых встретят живые кольца для баскетбола, а мастера нарисуют на лицах желающих аквагрим – обстановка завораживающая!
Для вас весь день будет доступна спортивная площадка, так что активный праздник обеспечен.
Но это ещё не всё. Мы приготовили для вас множество розыгрышей, игр и прочих развлечений. Весело будет и взрослым и детям. Приходите, будет интересно!
Генеральный партнер – Клуб единоборств Медведь
Тренировки по ММА, джиу-джитсу, рукопашному бою. В самом сердце Горского жилмассива. Планировочная 28.
Партнеры проекта:
- Сова Бар — бар неповторимых безалкогольных коктейлей. Насладись охлаждающими лимонадами!
- Алкрим новый взгляд на мороженое
Food-партнер — Мармеладная бухта
Образовательные партнеры:
- Клиника Эксперт
- Академия Спортивный Ребенок
- Центр иппотерапии Серебряная подкова
- Школа искусств Признание