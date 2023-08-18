Какие развлечения ждут горожан 1 сентября

В День знаний в парке Кирова пройдёт грандиозный праздник для школьников и их родителей. Рассказываем, что будет в программе.

День знаний – важный праздник для детей и их родителей. Важно хорошо его отметить и сделать незабываемым.

1 сентября в парке Кирова горожан ждут масса активностей и развлечений. Катание на лошадях, мастер-класс по рисованию, творческие номера и многое другое! Школьников и взрослых встретят живые кольца для баскетбола, а мастера нарисуют на лицах желающих аквагрим – обстановка завораживающая!

Для вас весь день будет доступна спортивная площадка, так что активный праздник обеспечен.

Но это ещё не всё. Мы приготовили для вас множество розыгрышей, игр и прочих развлечений. Весело будет и взрослым и детям. Приходите, будет интересно!

Генеральный партнер – Клуб единоборств Медведь

Тренировки по ММА, джиу-джитсу, рукопашному бою. В самом сердце Горского жилмассива. Планировочная 28.

Партнеры проекта:

Сова Бар — бар неповторимых безалкогольных коктейлей. Насладись охлаждающими лимонадами!

Алкрим новый взгляд на мороженое

Food-партнер — Мармеладная бухта

Образовательные партнеры: