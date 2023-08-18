Новикомбанк и ОДК подписали соглашение об организации финансирования предприятий

На проходящем в эти дни Международном форуме «Армия-2023» Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, подписал соглашение об организации финансирования с предприятиями Объединённой двигателестроительной корпорации.

Соглашение подписали Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева и генеральный директор АО «ОДК» Вадим Бадеха. Соглашение касается организации финансирования производственной программы как ОДК, так и предприятий корпорации, в том числе в рамках реализации комплексной программы развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года, в различных формах финансовых инструментов.

Получателями средств выступают предприятия «ОДК-Пермские моторы», «ОДК-Авиадвигатель» и «ОДК-Сатурн», входящие в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха.

Объединённая двигателестроительная корпорация специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для авиации, космических программ, а также для нефтегазовой промышленности и энергетики.

«Новикомбанк давно поддерживает проекты по разработке и производству перспективных машин в отечественном самолетостроении, финансирование авиационной отрасли – одно из приоритетных направлений нашей работы. Банк имеет 30-летний опыт предоставления полного спектра банковских услуг для промышленных предприятий и предлагает им самые выгодные условия по финансированию», – отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.