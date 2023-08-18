Новикомбанк обсудил роль финансовых институтов в достижении технологического лидерства РФ

В дискуссии приняли участие: президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский, заместитель директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Артур Галиуллин, председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Владимир Гамза, а также представители промышленных предприятий.

Спикеры рассказали о том, как государство, институты развития и финансовые организации участвуют в реализации долгосрочной стратегии развития отечественной промышленности. Высокий интерес вызвало обсуждение механизмов поддержки промышленности, которые позволяют существенно сократить издержки предприятий.

Заместитель председателя правления Новикомбанка Алексей Кузнецов поделился опытом банковского сопровождения проектов. Он отдельно отметил финансирование с господдержкой и регуляторными стимулами, собственные преференциальные банковские программы, выпуск облигаций устойчивого развития, выкуп кредитными организациями портфелей займов институтов развития. Новикомбанк, которому в этом году исполняется 30 лет, предоставляет своим клиентам большой перечень современных банковских инструментов и услуг на выгодных условиях. Широкая продуктовая матрица позволяет обеспечить доступное финансирование на всех этапах жизненного цикла проекта.

Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский озвучил предложения по расширению круга кредитных организаций, которые могли бы получать поручительства ВЭБ.РФ при кредитовании проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Кроме того, “с учетом масштаба проектов, поддерживаемых ВЭБ.РФ, полагаем необходимым разработать сходную программу для поддержки приоритетных проектов объемом менее 1 млрд рублей, например, в рамках деятельности Корпорации МСП”, — добавил он.

«Мы видим растущий спрос на новые финансовые инструменты как среди крупных промышленных предприятий, так и со стороны малого и среднего бизнеса. Выбор наиболее эффективных инструментов поддержки перспективных проектов позволяет снизить себестоимость импортозамещающей продукции для достижения технологического лидерства страны», – отметил Владимир Гамза.

«Круглый стол стал площадкой, где эксперты смогли поделиться идеями, обозначить проблемы и возможности в вопросе достижения технологического лидерства Российской Федерации. Мы впечатлены активным участием в обсуждении и высоким уровнем обмена опытом и надеемся содействовать продолжению такого содержательного диалога в дальнейшем», – прокомментировала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.