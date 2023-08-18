Новикомбанк поддержит экологические инициативы «Швабе»

Соответствующий документ на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» подписали заместитель генерального директора «Швабе» по экономическому развитию и управлению финансами Валерий Тацкий и заместитель председателя правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.

«Мы уже не первый год поддерживаем партнерские отношения с Новикомбанком. Это сотрудничество приносит результаты, в том числе направленные на улучшение качества жизни людей», – отметил Валерий Тацкий.

Партнерство предусматривает применение механизмов льготного заемного финансирования по программе «Экологические проекты» Фонда развития промышленности.

«Ответственное финансирование и принципы устойчивого развития – важные аспекты, деятельности Новикомбанка. Поэтому мы продолжаем наращивать сотрудничество со стратегическим партнером, холдингом «Швабе», по реализации важнейших проектов, цель которых – улучшение экологической ситуации в стране. Благодаря сформированному портфелю инструментов и серьезному экспертному опыту мы готовы предложить лучшие инструменты с оптимальным набором банковских продуктов и услуг для решения задач по защите экологии», – отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.

«Швабе» активно участвует в экологических проектах по минимизации загрязнения окружающей среды. В частности, холдинг внедряет системы автоматизированной водоподготовки, различные модификации которых способны обеспечить население необходимым объемом питьевой воды.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа. В этом году «Швабе» представляет более 70 разработок оборонного и гражданского назначения. Также холдинг принимает активное участие в деловой программе.

Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной техники в интересах гражданских отраслей промышленности, государственной и общественной безопасности.