Новикомбанк профинансирует создание медицинского транспорта «Швабе СпецАвто»

По условиям дополнительного соглашения Новикомбанк выделит до 5 млрд рублей для «Швабе-СпецАвто». Эта производственная площадка в составе холдинга специализируется на выпуске спецтранспорта.

Партнерство между банком и «Швабе» будет реализовано в рамках кластерной инвестиционной платформы – нового механизма для государственной поддержки промышленности. Она предназначена для предоставления льготного кредитования предприятий, которые производят приоритетную для страны продукцию. Об использовании этого инструмента в рамках сотрудничества заместитель генерального директора «Швабе» по экономическому развитию и управлению финансами Валерий Тацкий и заместитель председателя правления Новикомбанка Алексей Кузнецов договорились на форуме «Армия-2023».

«Взаимодействие с Новикомбанком является одним из гарантов своевременного достижения поставленных целей. Совместно мы уже реализовали ряд социально-значимых проектов и продолжаем наращивать партнерство», – отметил Валерий Тацкий.

«Программы, направленные на выстраивание нового уровня медицинского обслуживания, занимают важное место в портфеле Новикомбанка. Мы уверены, что новое соглашение при участии банка позволит холдингу своевременно и качественно внедрять разработки в интересах российской медицины и граждан страны в целом. Ведь часто от скорости и качества сервиса неотложных медслужб зависит спасение человеческой жизни», – подчеркнула председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Новикомбанк и холдинг «Швабе» сотрудничают с 2017 года по ряду важных направлений, в том числе в сфере здравоохранения.