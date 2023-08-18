Правила и условия проведения акции «Халява» на Радио Рекорд

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции (игры-викторины), количество призов Акции, сроки, место и порядок их получения. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой и проводится в соответствии с настоящими Правилами.

Акция проводится с целью привлечения внимания потребителей к услугам сети кофеен-кондитерских «Дудник» центра ООО «Алмаз».

Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с настоящими Правилами и со всеми условиями участия в Акции.

1. Информация об организаторе акции, о правилах, сроках, месте ее проведения, условиях участия в ней и порядке получения выигрышей размещается по адресу: г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, д. 2 доступна по телефону 8(800) 600-21-41.

2. Организаторами акции является ООО «СибфмГрупп» (ИНН 5406605736, ОГРН 1165476085026), ООО «Алмаз» (ИНН 5404468989, ОГРН 1125476144155).

3. Участниками акции могут являться физические лица, достигшие возраста 18 лет, проживающие в г. Новосибирске.

4.1. Место проведения акции: Радио «Рекорд Новосибирск» 102.6 FM.

4.2. Сроки проведения акции: с "21"августа 2023 г. по "01"сентября 2023 г., каждый будний день.

4.3. Часы проведения акции: с 08.00 до 09.00 по местному времени (г. Новосибирск), каждый будний день.

4.4. Акция проводится в виде игры-викторины. В эфире Радио «Рекорд» озвучивается вопрос, дается время для ответа и указывается номер телефона, на который необходимо направить правильный ответ посредством СМС-сообщения. Все желающие поучаствовать в викторине направляют в установленное время СМС-сообщения с правильным ответом на номер, указанный в эфире Радио. Победителем становится тот, кто первым пришлет правильный ответ.

5. Призовой фонд:

5.1. Фонд формируется за счет средств организатора акции и включает в себя: подарочный торт в сети кофеен-кондитерских «Дудник». Организатор самостоятельно определяет вид кондитерского изделия.

5.2. Количество призов и подарков – 10 подарочных тортов от сети кофеен-кондитерских «Дудник».

5.3. Выигрыш не подлежит возврату, замене, обмену на какие-либо вещи или денежный эквивалент.

6. Порядок и сроки вручения выигрыша:

6.1. Участнику акции необходимо после уведомления о выигрыше согласовать с организатором акции вариант получения выигрыша либо отказаться от него.

6.2. Информацию о возможных вариантах, сроках, местах и порядке выдачи выигрыша можно получить по телефону 8-913-760-1979.

6.3. Вручение выигрыша происходит по адресам: г. Новосибирск, Ул. Рассветная 11

Ул. Морской проспект 10

Ул. Ватутина 107

Ул. Троллейная 130 А

Карла Маркса 3

Ул. Карла Маркса 7

Ул. Гребенщикова 8

Ул. Ильича 6 А р.п. Краснообск Восточная 33

Ул. Ветлужская 24

микрорайон Горский 43

Ул. Гоголя 36

Ул. Красный проспект 96

Ул. Большевистская 45/1

Ул. Фрунзе 238

Ул. Муссы Джалиля 11

Ул. Вокзальная магистраль 10/1

Ул. Бориса Богаткова 206

Ул. Высоцкого 39/5

р.п. Кольцово 17

Ул. Выборная 144

Бердск ул. Ленина 89/15

Ул. Красный проспект 186

в будние дни с 09.00 до 17.00 по местному времени.

6.4. Если участник акции отказывается от выигрыша, то выигрыш не вручается.

7. Заключительные положения.

7.1. В случае продления, приостановления, досрочного прекращения, или изменения условий проведения Акции, информация об этом будет доведена Организатором до сведения Участников через размещение соответствующего сообщения на Сайте организатора, указанного в п.1.1.

Организатор вправе информировать об Акции любым дополнительным способом по своему усмотрению.

Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции.

7.2. Физические лица, принимающие участие в проводимой Акции, в случае получения Призов уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости Призов (ставка налога – 35% в соответствии со ст. 224 НК РФ), а также об обязанностях налогового агента (Оператора Акции) удержать начисленную сумму налога непосредственно из денежной части доходов победителя (получателя) при условии их фактической выплаты на основании п. 2 ст.224, п. 1 ст. 226 НК РФ.

Стоимость призов не превышает 4000 рублей, поэтому само по себе получение таких Призов не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ, однако Организатор настоящим информирует выигравших Призы Участников о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год).

Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.

7.3. Согласие на обработку персональных данных Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт Согласие Организатору, (далее указанные лица в целях настоящего раздела Правил именуются как «Оператор») на обработку своих персональных данных. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Оператором всеми необходимыми способами, включая сбор, запись, хранение, накопление, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, предоставление, доступ, блокирование, удаление и уничтожение в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил, как это предусмотрено настоящими Правилами.