Предприятия строительной отрасли увеличивают производительность труда благодаря нацпроекту

Итоги полугодового цикла нацпроекта «Производительность труда» подвели в новосибирской компании «Сибирь-Строй»: благодаря оптимизации производства, на пилотном участке строительства жилого здания удалось увеличить выработку почти на 50% на человека.

В Новосибирской области нацпроект «Производительность труда» курирует министерство экономического развития. Как сообщил министр экономразвития НСО Лев Решетников, в разное время в нацпроекте участвовали четыре предприятия строительной отрасли. К примеру, компания РСУ-17 совместно с экспертами Федерального центра компетенций оптимизировала строительство жилого здания: с помощью внедрения инструментов бережливого производства удалось снизить время протекания процессов на 20%, а выработку на человека увеличить на 26%.

«Увеличение производительности ведет к росту прибыли на предприятии, а самое главное, позволяет увеличить скорость, с которой строятся жилые дома, при сохранении высоких требований к качеству. В результате жители города могут получить квартиры быстрее заявленных сроков, а компании ориентируются на строительство более комфортного жилья и внимательное отношение к благоустройству окружающей территории», – отметил Лев Решетников.

Итоги полугодового участия в нацпроекте 16 августа подвели в строительной компании «Сибирь-Строй». Для внедрения инструментов бережливого производства были выбраны строительно-монтажные работы по возведению конструкций из монолитного железобетона с помощью технологии «тоннельной опалубки». Работы идут в одном из домов строящегося жилого комплекса «Радуга Сибири» на ул. Забалуева. В результате удалось увеличить выработку на человека почти на 50% и снизить время протекания процесса на 32%.

«Процесс оптимизации производства происходит непрерывно, сейчас завершена первая активная стадия, когда эксперты РЦК проводили обучение, работали с нами непосредственно на участках, выявляли узкие места и помогали их решать. По технологии строительства нам удалось возведение одного этажа сократить с 6 до 4 дней. Уже со следующей недели начинается обучение второго потока специалистов, которые также занимаются монолитным домостроением на других объектах. График строительства нового дома мы составляли с учетом достигнутых результатов», – рассказал директор по капитальному строительству ООО СК «Сибирь-Строй» Сергей Моисеев.

Также при помощи экспертов Регионального центра компетенций АИР НСО в компании эффективно организовали рабочее пространство на стройплощадке, снизили количество складских запасов. Кроме того, благодаря увеличению выработки у сотрудников со сдельной оплатой повысилась заработная плата.

«Компании, участвующие в нацпроекте, достигают результатов за счет внутренних ресурсов, без привлечения дополнительного финансирования. Получив значительный экономический эффект, предприятия могут направить средства на поощрение сотрудников, снижение себестоимости, увеличение прибыли», – сообщил генеральный директор Агентства инвестиционного развития НСО Александр Зырянов.