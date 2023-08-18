В Новосибирской области развивают стратегию сибирского лидерства

В Новосибирске на региональной конференции ЕР утвердили предвыборную программу партии на выборах губернатора Новосибирской области.

Депутат Государственной Думы Александр Жуков в своем приветствии к делегатам конференции подчеркнул важность того, что в создание предвыборной программы были активно вовлечены сами жители. Так, в Новосибирске около двух месяцев работали дискуссионные площадки, на которых неравнодушные горожане вместе с общественниками и экспертами обсуждали проблемы и перспективы развития области и совместно вырабатывали решения.

«За прошедшие пять лет удалось сделать многое. Результаты говорят сами за себя. Фактически Новосибирская область превратилась в огромную строительную площадку, на которой закладывается будущее региона... удалось сплотить все конструктивные силы для решения значимых для области задач, наладить совместную работу депутатов всех уровней, исполнительной власти, установить постоянный и эффективный контакт с федеральным центром. Еще раз подчеркну: регион участвует во всех актуальных федеральных программах. Следующие пять лет, я уверен, эта работа будет продолжена», – отметил Александр Жуков.

По словам секретаря регионального отделения ЕР Андрея Травникова, главная задача — реализовывать основные принципы стратегии социально-экономического развития, стратегии сибирского лидерства, развиваться во всех направлениях — социальной сферы, экономики, общественных отношений — темпами выше, чем среднероссийские.

В числе приоритетов — дальнейшее развитие агропромышленного комплекса, производства сельхозпродукции, переработки, в целом повышение комфорта проживания селян как в малых населенных пунктах, так и в райцентрах.

Приоритеты в Новосибирской агломерации — увеличение объемов дорожного ремонта и строительства, развитие общественного транспорта, дальнейшее благоустройство территорий, реализацию проектов и программ, которые подтверждают статус административной, научной, культурной и транспортной столицы.

Напомним, что, кроме действующего губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в числе зарегистрированных областным избиркомом кандидатов на выборах главы региона также депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат Заксобрания региона Роман Яковлев (КПРФ) и предприниматель Владислав Плотников (СЗРП).