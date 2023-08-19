Новикомбанк прокредитует ОДК-Климов на 10 млрд рублей

Новикомбанк и петербургское предприятие «ОДК-Климов», входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха, в рамках программы Международного форума «Армия-2023» заключили кредитный договор на сумму 10 млрд рублей. Средства, полученные от опорного банка Ростеха, предприятие направит на производство серийных авиадвигателей.

Соглашение подписали председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и заместитель генерального директора – управляющий директор «ОДК-Климов» Александр Грачев.

Серийная продукция «ОДК-Климов» включает в себя двигатели семейства ВК-2500 и ТВ7-117В, собранные полностью из российских комплектующих для вертолетов Миля и Камова. Предприятие также разрабатывает и производит автоматические системы управления (САУ) для своих двигателей. В 2024 году «ОДК-Климов» планирует сертифицировать новые вертолетные двигатели малой размерности – ВК-650В для вертолетов «Ансат», Ка-226 и ВК-1600В для Ка-62.

«Поддержка системообразующих предприятий, как и проектов по обеспечению технологического суверенитета нашей страны – приоритетные направления деятельности Новикомбанка. Продукция «ОДК-Климов» имеет важнейшее значение для обороноспособности государства. Наш банк, имея большой опыт применения различных финансовых инструментов и мер господдержки для каждого конкретного случая, разработал для него оптимальное кредитное предложение, – отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева. – Мы убеждены, что грамотное применение всех финансовых возможностей – одно из ключевых условий опережающего развития российской промышленности».

«Полученные средства будут направлены на выпуск серийных авиационных двигателей. Предприятие планирует увеличить объем производства в связи с увеличением спроса как со стороны государства, так и со стороны заказчиков, работающих в гражданском секторе. Кредит поможет «ОДК-Климов» полностью выполнить свои обязательства»,

– прокомментировал заместитель генерального директора – управляющий директор «ОДК-Климов» Александр Грачев.