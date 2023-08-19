В Новосибирске митрополит Никодим совершил Божественную литургию в праздник Преображения Господня

Митрополит Никодим совершил Божественную литургию во втором кафедральном соборе Новосибирской епархии.

В честь Преображения Господня митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил Божественную литургию во втором кафедральном соборе Новосибирской епархии 19 августа. Об этом сообщили в региональной Митрополии.

В ходе сугубой ектении были произнесены особые прошения о Святой Руси. По завершении богослужения, в честь престольного праздника, был проведен крестный ход вокруг храма, а затем митрополит освятил плоды нового урожая.

В своей проповеди владыка Никодим поздравил верующих с праздником Преображения Господня и напомнил о событиях евангелия, которые произошли на горе Фавор. Святые апостолы были свидетелями этого явления.

Митрополит Никодим призвал верующих отмечать этот праздник, чтобы помнить о свете Божием и о том, как Он явился перед апостолами на горе Фавор. Он также напомнил о значении благодати Божией в жизни каждого человека. Митрополит Никодим пожелал всем верующим здоровья, мира и благополучия.