Делать мир лучше вместе: «Белый кролик» проводит акцию в поддержку экологии

Пластиковое загрязнение — это глобальная мировая проблема. Она может привести к изменению среды обитания и процессам, снижающим способность экосистем адаптироваться к изменению климата, напрямую влияя на средства к существованию миллионов людей, возможности производства продуктов питания и социальное благополучие.

Одноразовая посуда, пакеты, упаковка, бутылки и различные ёмкости — самые распространенные виды пластикового мусора, который мы "производим" каждый день. Лишь 5% от его объёма в конечном итоге подвергается переработке и используется повторно в быту и жизни.

Каждый человек может предотвратить загрязнение планеты, если начнёт выбирать правильные вещи!

Компания «Белый кролик» — это собственное производство, на котором создают высококачественные и экологичные средства для ухода за домом и личной гигиены, которые продаются на розлив. Продукция отпускается в купленный или уже имеющийся многоразовый контейнер — и ее цена уменьшается до 50%.

Миссия компании — улучшить качество жизни без лишних трат и вреда экологии. В поддержку этой идеи компания запускает акцию: сдай пластик и получи скидку 10% на продукцию “Белого кролика”! Сделать это можно в магазинах сети в Новосибирске с 1 по 30 сентября.

Специальный пункт сбора пластиковых отходов будет работать 1 сентября в Центральном парке, где холдинг “Сиб.фм Group” проведёт грандиозный праздник, посвящённый Дню знаний. Гости мероприятия смогут сдать пластик в специальную палатку партнёра, а взамен получить купон со скидкой. Внеси свой вклад в сохранение природы и получи за это награду!

Кстати, в День знаний новосибирцев ждёт много других конкурсов и призов. Подробнее о них — в наших следующих анонсах!