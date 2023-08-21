HR-специалистов Новосибирска приглашают на бесплатную офлайн-конференцию Хантфлоу

23 августа в 9:00 в центре Новосибирска пройдет бесплатная конференция «Как достигать результатов в HR и рекрутменте в 2023 году». К участию в мероприятии приглашают владельцев бизнеса, рекрутеров и HR-специалистов региона.

Конференция будет полезна всем, кто хочет навести порядок в процессе подбора персонала и узнать, как построить работу HR-отдела для достижения результатов.

Эксперты расскажут:

как и какие функции рекрутинговой CRM-системы помогут вам организовать процесс подбора;

как быстрее находить специалистов и закрывать вакансии;

какие инструменты нужны современному HR;

какие техники помогут организовать эффективный и структурированный рабочий процесс.

Организатор мероприятия — Хантфлоу, профессиональная CRM для рекрутинга, №1 по функциональности в России согласно исследованию аналитического агентства TAdviser. В ней HR и рекрутеры общаются с кандидатами, ведут историю работы, обсуждают резюме с коллегами и собирают аналитику.

«Рекрутеры — одна из движущих сил бизнеса. Они ежедневно ищут сотрудников, которые помогают компаниям расти. Задача Хантфлоу — помогать рекрутерам автоматизировать подбор, чтобы они тратили меньше времени на рутину и закрывали больше вакансий за меньшее время. Также мы стараемся создавать коммьюнити HR-специалистов по всей России.

На рынке труда часто происходят изменения — мы видим, что рекрутеры хотят свободно обмениваться идеями на реальных встречах. Мы создаем среду для общения на наших мероприятиях, теперь они проходят не только онлайн, но и офлайн в разных регионах России. Мы уже провели HR-конференции в Москве, в Уфе, теперь отправляемся в Новосибирск — вместе с лидерами индустрии обсудим ситуацию в рекрутинге в 2023 году», — Александра Вихарева, ведущий специалист по автоматизации Хантфлоу.

Cпикеры конференции — специалисты крупных компаний Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга: «Хантфлоу», «Авито», «Девелоника», «Легат Консалт», «Авито Работа».

Место встречи — Grand Autograph Hotel Novosibirsk, зал «Чайковский».

Гостей приглашают 23 августа к 9:00. Участие бесплатное, но регистрация на сайте обязательна.