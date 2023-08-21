МТС Банк запускает акцию «2000 рублей по правилу кешбэкодинамики»

ПАО «МТС-Банк» объявляет акцию «2000 рублей по правилу кешбэкодинамики» для физических лиц. Держатели любых карт МТС Банка могут получить до 2000 рублей вознаграждения за покупки или платежи в период проведения акции — с 18 августа до 14 сентября 2023 года.

Повышенный кешбэк выплачивается при подтверждении участия в акции в приложении МТС Банка и выполнении обязательных условий. Для получения вознаграждения необходимо подтвердить дважды участие в акции, перейдя по специальному баннеру в приложении МТС Банка в любой день с 18 по 31 августа и с 1 по 16 сентября. Далее совершать покупки в определенных категориях в каждом из периодов:

· с 18 по 31 августа: канцтовары, цветы, одежда и обувь;

· с 1 по 14 сентября: бытовая электроника и техника, платежи в приложении МТС Банка.

Участниками акции могут быть физические лица – держатели любых карт МТС Банка: дебетовых, кредитных или виртуальных.

Максимальная сумма кешбэка составляет 2000 рублей. Повышенный кешбэк будет зачислен участникам акции, выполнившим условия, не позднее 16 октября 2023 года.

Подробные условия акции можно посмотреть на официальном сайте МТС Банка здесь.

Все карты МТС Банка доступны по ссылке.