Новикомбанк на «Армии-2023» провел тренинг по финансовой грамотности для субъектов малого и среднего бизнеса

В рамках деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2023» представитель Департамента развития бизнеса Новикомбанка рассказал о кредитных инструментах, которые могут использовать компании МСБ на разных этапах своего роста, а также о том, почему бизнесу важно расширять финансовый кругозор.

Новикомбанк надежный партнер и организатор финансирования не только крупных предприятий высокотехнологичных отраслей, но и всей цепочки кооперации малого и среднего бизнеса. Поэтому Банк уделяет особое внимание повышению их информированности , реализуя стратегию развития данного сегмента бизнеса.

Обоснованные финансовые решения позволяют снизить стоимость заемных средств и повысить прибыльность деятельности. Однако, как показывают исследования независимых аналитиков, только каждый четвертый из российских предпринимателей обладает высоким уровнем знаний по финансовым вопросам, в то время как умение разработать эффективные бизнес-стратегии и снизить риски положительно влияет на устойчивое развитие компании.

Со своей стороны, Новикомбанк развивает инструменты стимулирования инвестиционной активности и защиты внутреннего рынка для субъектов МСП. Банк обладает глубокой экспертизой, активно участвуя в государственных программах льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Благодаря этому клиенты получают доступ к разнообразным мерам государственной поддержки этого сегмента.

При этом банк старается максимально интегрировать их в структуру сделки и проводить экспертизу применимости к проекту не только механизмов льготного кредитования, где финансовые институты являются непосредственными участниками, но и иных видов поддержки организациям, поскольку все они снижают риски и повышают эффективность проекта, что выгодно всем участникам процесса.

Клиентам, работающим в кооперации с промышленностью, банк также предлагает собственные специальные продукты и программы на преференциальных условиях. В частности, для субъекта МСП, участвующего в госзакупках, в банке действует программа, по условиям которой начисляются проценты на остаток средств на спецсчете. Таким образом, потенциальный исполнитель контракта получает дополнительный доход.

Также во время доклада были рассмотрены примеры акселерации бизнеса МСП с применением мер господдержки и финансовых инструментов по цепочке роста и развития компании, от статуса ИП до крупного бизнеса.

Завершая выступление, эксперт подчеркнул необходимость финансовой поддержки людей, открывающих свое дело. Малые компании — это будущее российского бизнеса. В силу своей мобильности они имеют возможности оперативно реагировать на изменение внутренней экономической среды. Поэтому важно повышать уровень финансовой грамотности среди клиентов, считают в опорном банке Ростеха.