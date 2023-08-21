Выставка технологического развития состоится в рамках форума «Технопром»

Выставка технологического развития «Технопром» пройдет в Новосибирске 22-25 августа. На площади 2626 м2 расположено 17 индивидуальных стендов. Самые крупные из них – стенды Министерства высшего образования и науки РФ, Сибирской венчурной ярмарки, Нижегородского НОЦ, Новосибирской области, Республики Беларусь, а также лидеров научно-технологического развития региона и страны СКИФ, ИЯФ, СибБИО НОЦ, кампуса НГУ, Архипелага.

В четырех кластерах энергетической, ядерной, аэрокосмической, цифровой, агробиотехнологической и других направленностей на площади 300 м2 представляют свои разработки, открытия и достижения около 40 научных институтов и центров, учреждений, компаний и организаций.

Впервые в павильоне пленарных заседаний кроме сцены расположились презентационные панели Новосибирской, Томской, Тюменской, Челябинской областей и республики Башкортостан. Самые значимые проекты научно-технологического развития Новосибирской области будут представлены на единой площадке, построенной по аналогии с ЦУП – центром управления космическими полетами.

Томская область представлена несколькими компаниями. ООО «ЛЭМЗ-Т» продемонстрирует модули цифровой обработки сигналов, беспилотный летательный аппарат, а также работу искусственного интеллекта, модулей цифровой обработки сигналов, систему видеоподвеса для БПЛА. ООО «СТК» представит макет «Автономного быстроразворачиваемого комплекса связи, мониторинга и телеметрии на базе беспилотных аэроплатформ». ТУСУР продемонстрирует БПЛА мультироторного типа, предназначенный для обработки сельскохозяйственных полей жидкими и сыпучими веществами, взрывозащищенный ретранслятор УКВ-радиосвязи стандарта DMR «СТК Arctic Stamina».

Вход в павильон В открывает стенд Министерства науки и высшего образования РФ – главный стенд форума, транслирующий десятилетие науки в России, и символизирующий синхротрон, который является флагманским проектом мегасайнс в Сибири и одним из крупнейших в России. И кроме привычных форматов от Кольцово ИДК, Сколково, Фестиваля научной книги, нас ждут интерактивные площадки Берлоги, СибГУТИ, Лиги роботов, Кремний.технологий, искусственного интеллекта. За дни форума участники познакомятся с Играми Будущего – масштабным международным турниром по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из дисциплин совмещает в себе концепцию «фиджитал» (physical+digital), объединяя классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию и проверяя как физическую подготовку атлетов, так и их цифровую сноровку (фиджитал-спорт внесен во Всероссийский реестр видов спорта). Игры Будущего пройдут впервые в истории и будет иметь статус международного соревнования. Турнир пройдет в 2024 года в Казани.

Лазерный комплекс для бесшовного восстановления ран мягких биотканей, секвенатор на основе полупроводникового принципа детекции и современных технологий в сфере инфокоммуникаций, систему сжигания газопоршневого двигателя, датчик зазора, датчик сотрясения, электронный ценник, систему отслеживания ЧСС, датчик осанки, 3D-сканер и многие другие достижения техники ждут гостей дня с 22 по 25 августа на Технопроме.

Технопром — это уникальная площадка коммуникаций представителей науки, корпораций и власти, где в считанные часы возможно найти партнёра из любой отрасли и сделать технологический цикл быстрее и комфортнее. Так, например, на стенде Сбер представляет собственные технологические сервисы для государства, бизнеса и частных клиентов, разработки на основе технологий искусственного интеллекта, а также цифровые решения для приоритетных отраслей экономики. Мегафон презентует решение на базе «NaaS.Дистанция», систему цифровой связи «МегаФон Транкинг» на базе сети LTE для координации работы подразделений и оперативной коммуникации с работниками в любых условиях. А платформа «Эффективность.рф» подарит участникам по цифровому сотруднику — телефонному роботу, способному вести сложные и длинные диалоги. Он поможет автоматизировать часть функционала отдела кадров и провести первичное интервью с кандидатами, сэкономив время и ресурсы компании.