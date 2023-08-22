Дорога в будущее: ректор Университета 2035 Вадим Медведев назвал самые востребованные профессии современности

О том, какие профессии будут востребованы в недалёком будущем и что помогает России выдержать все стоящие перед ней испытания, рассказал ректор Университета 2035, генеральный директор Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) Вадим Медведев.

– Университет 2035 активно готовит кадры для цифровой экономики. В чём особенность работы Университета 2025, на чём расставлены акценты в образовательных программах?

– Мы сегодня не просто образовательная организация, но и цифровая, проектная компания, активно развивающая отношения с рыночными структурами. Мы умеем работать на рынке с использованием услуг и сервисов, государственных форм поддержки – многие из них реализуем по поручению правительства и федеральных органов власти. Кроме того, мы организуем их исполнение, – для того чтобы добиться максимального результата, и наращиваем объём работы со многими организациями и компаниями, потому что Университет 2035 – это не организация, которая что-то делает вместо кого-то. Мы проходим путь с партнёром вместе и помогаем ему освоить определённые умения и навыки в такой важной сфере как развитие человека.

Наши проекты направлены на то, чтобы точечно обеспечить высокую квалификацию специалистам

там, где нужны специальные глубокие знания, а также создать условия, чтобы образовательный уровень в целом в стране был достаточно высоким. Например, в сфере цифровых технологий.

Мы видим, что специалисты, обратившиеся к курсам Университета 2035, после их завершения повышают свою доходность. Это более чем 30 % роста личного дохода. Мы понимаем, что помогаем человеку быть не просто обладателем подобных компетенций, но и уверенно использовать их в своей жизни, быть востребованным.

– Кого конкретно готовят в вашем Университете?

– Сегодня государственная политика образования направлена, среди прочего, на формирование IT-компетенций, уже начиная со школы. Затрагивает обучение в вузах, а также и программы дополнительного профессионального образования. Комплекс мероприятий национальной программы «Цифровая экономика» включает проект «Код будущего» для школьников 8–11 классов, «цифровые кафедры» для студентов вузов, «цифровые профессии» для аудитории 16 лет и старше, дополнительное профессиональное образование в области искусственного интеллекта и прочее.

В число перспективных IT-профессий входят аналитик данных, архитектор облачных решений, инженер виртуальной/дополненной реальности, инженер-робототехник, дизайнер интерфейсов, эксперт по кибербезопасности. При этом потребность в освоении IT-компетенций распространилась и на профессии из других отраслей экономики. Умение работать с большими данными, формировать техническое задание, управлять проектами, понимать работу алгоритмов или разрабатывать их, создавать компьютерные программы стало необходимым навыком во многих областях профессиональной деятельности.

– Где могут работать специалисты с таким дипломом? Предлагают ли им варианты трудоустройства?

– Приведу в пример результаты обучения граждан в рамках проекта «Цифровые профессии». 20 % выпускников после обучения сменили место работы, 10 % – перешли в IT из других отраслей, 5 % – нашли свою первую работу. Зарплата выросла у 60 % окончивших курсы. Больше половины из них смогли увеличить доходна75%,ещётреть–на30–75%.У 18 % рост доходов составил до 30 %.

Организации, в которые они устраиваются, абсолютно разные: от крупных корпораций до небольших компаний. Мы не ставим целью всех трудоустроить в госхолдинг. Наша цель – чтобы человек имел возможность выбирать ту форму работы и уровень оплаты, которые ему интересны.

Мы в Университете 2035 обсуждаем с Национальным центром развития искусственного интеллекта при правительстве, как организовать специальные стажировки для выпускников программ совместно с компаниями, которые заняты в сфере цифровой экономики. Думаю, это станет возможным уже в этом году.

– Не так давно вы объявили, что Университет 2035 обучил более тысячи операторов беспилотников. Это несколько выбивается из подготовки специалистов в сфере «цифры» и «искусственного интеллекта».

– В декабре прошлого года вышли поручения президента РФ, была поставлена задача по развитию и поддержке новой в нашей стране отрасли беспилотных авиационных систем (БАС). БАС – это не только военные дроны, но и прежде всего, гражданские: сельское хозяйство, строительство, логистика, транспорт, МЧС, лесхоз, большой ряд направлений экономики. Мы выделили три направления, по которым, в принципе, могли бы подготовить специалистов – это операторы, инженеры-конструкторы и программисты. В этом году мы отработали первое направление – по операторам. Создали экспериментальную программу «Оператор FPV», то есть управление дроном от первого лица, когда человек видит, куда и как дрон летит, является его операторомпилотом. Обучили 1 010 человек за очень короткий срок – с конца апреля по 1 июля этого года – в 20 регионах. За два месяца мы смогли масштабировать эту систему. И можем сделать это и на остальные регионы, если это потребуется.

– Все мы понимаем, что искусственный интеллект (ИИ) начинают использовать уже во многих сферах: студенты пишут с помощью него дипломы, дизайнеры делают работы с помощью нейросетей. Как вы считаете, настанет ли то время, когда ИИ заменит определённые профессии или в принципе человеческие ресурсы?

– Вы в постановке вопроса уже сформулировали состояние дел. То есть с развитием новых технологий какие-то профессии уходят из нашей жизни. На мой взгляд, мы пока не имеем дела с настоящим искусственным интеллектом, глубоким, серьёзным, пока что речь идёт о больших данных и управлением ими, повышением скорости принятия решений. Например, создание цифровых платформ, которые позволяют избежать неких функций, раньше являвшихся профессиями. Например, диспетчер таксопарка. Мы раньше звонили, заказывали такси. Сейчас не звоним. Эта функция уходит из наших отношений между транспортной организацией и пассажиром. Мы этого не замечаем, это происходит само собой.

Для человека важны риски, что же будет с нами в условиях столь стремительного развития искусственного интеллекта. Высокотехнологичные компании стремительно взлетают, но также стремительно их звезда может закатиться. Если появляется явный лидер и возникает угроза, что его уже не догнать, тогда начинают использовать санкции, придумывать какие-то вещи, как бы за пиджак поймать лидера, чтобы не убежал. В этом смысле разговоры про искусственный интеллект часто в общественном мнении используют для того, чтобы сдерживать те организации, компании и страны, которые вырываются вперёд, но при этом сами говорящие продолжают углублять свои разработки, наращивают их.

В России достаточно хороший научно-технический задел, высокий уровень технического образования. Эти два обстоятельства позволяют нашей стране не просто существовать, но и развиваться при всех сложностях, которые нам в разные времена стараются создать. Мы достаточно сильны в том, чтобы уверенно развивать технологические возможности. Например, сильное, мощное математическое образование, крепкое образование в сфере физики позволяют нам при правильной концентрации своих усилий с меньшими временными и ресурсными затратами добиться достаточно конкурентных результатов в технологиях.

– Вы как генеральный директор Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) наверняка в курсе, что сейчас происходит с основными направлениями технологического развития. Вы оказываете финансовую и экспертную поддержку компаниям для реализации проектов НТИ из средств федерального бюджета. Изменилось ли в последние два года количество участников, подающих заявки на конкурсы НТИ?

– Сегодня вся система НТИ нацелена на один результат – это, конечно, запуск новой отрасли беспилотных авиационных систем. Мы хотим, чтобы это новое направление экономики по-настоящему успешно стартовало: к 1 сентября текущего года подготовить и утвердить новый национальный проект в сфере развития беспилотных авиационных систем. Такой срок установил президент РФ.

Мы не видим, чтобы за два года количество или качество участников, подающих заявки на поддержку, сильно изменилось. Все компании, их проекты и разработки разные. В каждом случае мы пытаемся найти взаимовыгодное решение. Развиваем сотрудничество с Фондом содействия инновациям, Сколково, прорабатываем новые направления с группой компаний ВЭБ, ГТЛК, Газпромбанком, с рядом новых бизнес-инвесторов, с которыми формируем в рамках инвестиционного направления новый набор инструментов с участием уже частных ресурсов.

– Фонд НТИ поддерживает и развивает деятельность Центров компетенций на базе вузов. Расскажите, какие задачи стоят перед ними на данный момент.

– Фондом НТИ создано 24 центра компетенций. В этом году мы договорились, и правительство нас поддержало, что 50 % их программ мы трансформируем в задачи по достижению продуктовых результатов, даже в пределах одного года. Что это означает? Что важен не просто процесс проведения исследований и разработок, накопления портфеля знаний или документов. Важно, чтобы этот процесс продлился до появления конкретных продуктовых результатов. Это укрепляет технологический суверенитет России. Важно, чтобы новая технология в стране появилась, развилась и была сильной, конкурентной с точки зрения конкуренции мировых технологий. На проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023», который буквально несколько недель назад завершился в Новосибирске, мы подробно обсуждали эту задачу с Центрами компетенций – именно достижение конкретных продуктовых результатов.

– Фонд НТИ также является организатором технологических конкурсов, задача которых – преодолеть тот или иной технологический барьер, вывести технологию на новый уровень. Расскажите об этом подробнее.

– Несколько лет назад мы запустили первый технологический конкурс. Целью было преодоление технологических барьеров, которые возникают при использовании той или иной технологии. Например, как быстро может взлететь летающее транспортное средство, или с какой скоростью может работать текстовый редактор. В настоящий момент, привлекая заинтересованных партнёров к организации технологических конкурсов, мы стараемся, чтобы решения, полученные участниками конкурсов НТИ, были использованы сразу, быстро. Максимальная нацеленность на практический результат. Именно поэтому в настоящий момент один из конкурсов, который идёт, – это конкурс совместно с организацией «Лиза Алерт» для усовершенствования практической помощи людям, использования новых технологий при проведении поисковых операций в случае, если человек потерялся.

Пока утверждено 29 технологических конкурсов и конкурсов отдельных заданий – открытых соревнований ведущих инженерных команд. В 2022 году выплачено более 250 млн рублей призовых победителям 12 конкурсов и сателлитов. Суммарный призовой фонд утверждённых на настоящий момент конкурсов составляет более 800 млн рублей.