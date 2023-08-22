Футбольный фестиваль «Мы в игре. Лето» пройдет в Новосибирске

Футбольный фестиваль «Мы в игре. Лето» — это однодневное мероприятие, на котором тренеры и профессиональные футболисты и футболистки клубов проведут мастер-классы, тренировки и игры для девочек.

В Новосибирске мероприятие состоится 29 августа на стадионе «Спартак», сбор участниц — с 10:00.

Фестиваль состоит из двух частей:

Первая часть — праздник футбола для всех девочек: и тех, кто никогда не играли в футбол и тех, кто уже умеет. Это возможность для девочек познакомиться с футболом и попробовать свои силы в весёлой и комфортной обстановке. А ещё — пройти мастер-класс у профессиональных футболистов и футболисток.

Вторая часть — футбольный турнир для девочек, которые уже тренируются и играют в команде. Юные футболистки будут играть с разными командами, но без давления и ориентации на результат. А ещё — смогут показать себя тренерам профессиональных футбольных клубов и получить от них рекомендации.

Зарегистрироваться для участия в фестивале можно на сайте проекта: mivigre.rfs.ru

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