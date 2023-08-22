Герои ледового шоу: VIRA стала партнером грандиозного спортивного мероприятия

Девелопер организовал космическую фотозону и подготовил подарки для участников мероприятия.

13 августа состоялась торжественная церемония открытия многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена». Лидер новосибирского рынка недвижимости, компания VIRA, уже традиционно выступила одним из главных партнеров события.

На мероприятии девелопер организовала оригинальную фотозону в космической тематике: космическое пространство и космонавт в скафандре, рядом с которым сделали снимки более 500 человек. Гости с удовольствием позировали фотографу и оставляли заявки на участие в конкурсе от девелопера. Среди призов индивидуальный серфинг и полет в аэродинамической трубе.

«Партнерство с таким грандиозным по масштабам мероприятием для города было очень важным для нас. Игра в хоккей близка ценностям VIRA — это и про команду, и про традиции, и про стремление к победе. Именно поэтому мы создали космическую фотозону, чтобы показать посетителям, что мы устремлены вверх, в космос, к новым вершинам и открытиям», – комментирует Иван Баталов, директор по маркетингу VIRA.

Итоги конкурса от VIRA будут подведены 1 сентября. Для участия необходимо подписаться на телеграм-каналзастройщика. Среди призов будет индивидуальный серфинг и полет в аэродинамической трубе и сертификат на ужин в ресторан «Гудман».

«Вира» на языке строителей означает вверх. Компания VIRA поднимает планку и стремится занять новые высоты. По мнению ее руководителей, опыт, который накопил застройщик в предыдущие годы, а также новая стратегия развития позволит компании взять новую высоту и подарить жителям новый уровень современного комфортного жилья.

VIRA — ведущий застройщик Новосибирска и Сибирского федерального региона, в марте 2023 году компания отметила 12-летие профессиональной деятельности и 708 359 м2 сданного жилья. VIRA это надежность, компетентность, амбициозность, ответственность, порядочность, уважение к другим, смелость и приверженность семейным ценностям. VIRA не просто строит дома, VIRA строит счастливую жизнь.