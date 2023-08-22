Новикомбанк научил посетителей «Армии-2023» принимать правильные финансовые решения

Новикомбанк впервые провел уроки финансовой грамотности на площадке IX Международного военно-технического форума «Армия-2023», которые были доступны для всех посетителей крупнейшей военной выставки.

Три дня эксперты банка в доступной и понятной форме рассказывали, как правильно планировать и анализировать траты личного бюджета, зарабатывать на программах лояльности и получать более выгодные условия кредитования. Также банк затронул и новые для россиян темы — например, такие, как внедрение цифрового рубля в экономику страны и принципы работы с ним.

В числе приглашенных — работники предприятий ОПК из разных регионов страны, члены их семей и гости военно-патриотического парка «Патриот», на территории которого состоялся форум «Армия-2023».

Слушатели проявили большой интерес к выступлению эксперта Новикомбанка, так как в текущих экономических условиях особенно важно грамотно распоряжаться личным капиталом и ответственно подходить к использованию кредитных продуктов. Они задавали вопросы, дискутировали о том, как избежать рискованных финансовых решений и примеряли на себя рекомендации, призванные перестроить отношение к контролю личных сбережений.

«Новикомбанк уделяет особое внимание участию в таких масштабных событиях, как форум «Армия-2023». Ежегодно на его полях банк проводит собственные мероприятия, посвященные наиболее актуальным темам, в том числе и общественно-значимым. Мы организуем уроки финансовой грамотности, чтобы люди могли свободнее ориентироваться в мире финансов и выбирать именно те услуги, которые им нужны. Банк планирует и дальше помогать россиянам формировать эффективные стратегии по управлению личными финансами», — подчеркнул куратор проекта «Финансовая грамотность» Новикомбанка Александр Дошлыгин.

Эксперты финансового института уже побывали с информационным-образовательным курсом на крупных производственных площадках в 22 городах страны. Новикомбанк с самого начала активного развития розничного бизнеса в 2016 году и дальнейшего внедрения программы «Социально-платежная карта работника Ростеха» сделал акцент не только на сервисных и продуктовых преимуществах, но и социальной составляющей проектов. Ожидается, что до конца 2024 года суммарный охват слушателей уроков от Новикомбанка составит более 50 тыс. сотрудников структур Госкорпорации Ростех, а аудитория видеокурса по финграмотности на сайте Академии Ростеха превысит 100 тыс. работников ключевых предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности.