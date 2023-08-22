Новикомбанк предоставит концерну «КРЭТ» 15 млрд руб. на развитие российского авиапрома

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, на военно-техническом форуме «Армия-2023» заключил соглашение об организации финансирования с Концерном «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Инвестиции в размере 15 млрд руб. будут направлены на развитие отечественного авиастроения.

Программа развития авиатранспортной отрасли до 2030 года предполагает производство отечественных самолетов МС-21, SSJ New, Ту-214, Ил-114, Ил-96 и других. В частности, в 2024 году «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Ростеха запустит серийное производство импортозамещенных Superjet 100. Этот самолет будет выполнен из российских комплектующих – двигателей ПД-8, отечественной авионики и т. д. Ежегодно будет производиться 20 таких машин. Ростех также будет выпускать авиалайнеры МС-21, Ту-214.

«Новикомбанк продолжает поддерживать отечественные предприятия высокотехнологичной промышленности за счет предоставления доступного финансирования. Надеемся, что подписанное соглашение позволит нам реализовать проекты, направленные на наращивание инновационного потенциала авиационной отрасли, ее развитие и модернизацию», – прокомментировала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Концерн «Радиоэлектронные технологии» входит в Ростех и является одним из крупнейших производителей радиоэлектроники в России. В частности, КРЭТ создаёт комплекс бортового радиоэлектронного оборудования на основе интегрированной модульной авионики для всех типов самолётов российского производства. Концерн сотрудничает с Новикомбанком с 2010 года.