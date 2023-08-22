Прорыв вопреки санкциям: губернатор Новосибирской области рассказал о научном развитии региона

Губернатор Новосибирской области рассказал об особенностях «Технопрома-2023», научном потенциале региона и его перспективных проектах.

– Нынешний форум «Технопром» в некотором роде юбилейный – десятый по счёту. Каковы важнейшие результаты его развития и как это отразилось на научно-технологическом и производственном потенциале Новосибирской области?

– За годы проведения Международный форум технологического развития «Технопром» стал крупнейшим технологическим мероприятием Российской Федерации и одним из ведущих международ- ных форумов в стране. Инициативы, выдвинутые там, оказали влияние на важные решения научно-технологической и промышленной политики РФ.

В числе конкретных примеров решений, принятых на форуме, которые оказали решающее влияние на развитие России и Новосибирской области, можно назвать создание платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) и утверждение Стратегии научно-технологического развития РФ. Если приводить недавние примеры, то в прошлом году на «Технопроме» состоялся деловой завтрак НТИ, в рамках которого с экспертами обсуждали перспективу развития отрасли беспилотных авиационных систем (БАС), и в этом году по итогам этого обсуждения в правительстве приняли решение о формировании нескольких программ развития. Один из крупных центров развития БАС будет находиться в Новосибирске.

– Куда дальше, на ваш взгляд, должен двигаться форум, какие векторы его развития вы видите?

– В настоящее время важнейшим направлением развития форума является формирование реальной площадки для выстраивания межрегиональных и международных кооперационных цепочек в целях импортозамещения и достижения технологического суверенитета на примере конкретных проектов, кейсов, технологических разработок. Считаю, что «Технопром» должен стать круглогодичной площадкой для реализации проектов такого уровня.

– Каждый год появляется что-то новое в статусе или программе форума. Будет ли чем-то знаменателен «Технопром-2023»?

– На форуме акцент будет сделан на возросшей роли регионов на новом этапе технологического развития и обеспечении технологического суверенитета Российской Федерации. Предлагается отработать подходы к формированию региональных программ научно-технологического развития в новых условиях, механизмы создания и развития критических и сквозных технологий для наиболее важных отраслей экономики.

В рамках форума «Технопром-2023» запланировано проведение треков, посвящённых цифровым технологиям, новым материалам, ядерно-инновационным технологиям, агробиотехнологиям и генетике, станкостроению, робототехнике, нефтехимии и многим другим направлениям.

Форум в этом году проводят при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий». В рамках культурно-образовательной составляющей форума состоится II Фестиваль научно-популярного и индустриального кино «Кремний», а также различные форматы киберсоревнований.

В рамках XVII Сибирской венчурной ярмарки в этом году будут представлены 40 проектов из Новосибирской области и 20 из регионов Сибирского федерального округа. Также смогут презентовать свои проекты инвесторы и студенты.

– Основной акцент форума в этом году: «Технологии как фактор развития регионов». Что, на ваш взгляд, в технологическом плане может предложить стране Новосибирская область? Есть ли какое-то направление, которое нам надо развивать в первую очередь, в котором мы можем занять лидирующие позиции?

– Новосибирская область обладает значительным научным, научно-техническим, кадровым потенциалом и занимает лидирующие места в России по данным показателям. Регион стабильно входит в первую группу рейтинга инновационного развития субъектов Российской Федерации по значению российского регионального инновационного индекса Высшей школы экономики и занимает шестое место в национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов Российской Федерации, сформированном в 2022 году Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Регион помимо исследовательской инфраструктуры обладает серьёзной развитой инновационной инфраструктурой, включая как технопарки, центры коллективного пользования и прототипирования, инжиниринговые центры, так и мягкую инфраструктуру в виде центров трансфера технологий, институтов развития.

Наиболее развитые направления научной и инновационной деятельности – ядерные исследования, биомедицина и биотехнологии, IT-технологии, приборостроение, нанотехнологии, машиностроение и энергетика, авиация и космос, каталитические технологии, генетические технологии, нефтегазодобыча и нефте- и углехимия, промышленная автоматизация, оборона и безопасность и другие.

В целях ускоренного внедрения технологий создан Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр (СиббиоНОЦ), в который входят 7 вузов, 8 научно- исследовательских институтов и 27 организаций бизнеса Новосибирской области. Среди направлений исследований – технологии ускоренной селекции растений и животных, ветеринарные технологии, автоматизация, роботизация и цифровые технологии в агропромышленном комплексе, технологии органического сельского хозяйства, агроэкологические технологии и многие другие перспективные направления. В настоящее время уже реализуется 62 проекта. На базе Новосибирского областного инновационного фонда создан проектный офис СиббиоНОЦ, который занимается экспертным рассмотрением предложенных проектов, выработкой рекомендаций по их реализации, формированием «дорожных карт» и подготовкой бизнес-планов на конкурсной основе.

– А как наша область использует научно-технологический потенциал в сравнении с другими регионами страны?

– В Новосибирской области более 100 организаций занимаются научными исследованиями и разработками, а численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, составляет более 20 тысяч человек. Численность новосибирских учёных составляет 5% всего российского научного сообщества и около 50% учёных Сибирского федерального округа.

На территории нашего ре- гиона расположены 32 научно-исследовательских института СО РАН и более 40 отраслевых научно-исследовательских институтов, 5 федеральных исследовательских центров, один государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор», а также 22 вуза. Причём концентрируется указанная инфраструктура на определённой территории, входящей в проект Академгородок 2.0 (Академгородок, наукоград Кольцово, р.п. Краснообск, г. Бердск).

В соответствии с поручением президента Российской Федерации, в Новосибирской области реализуется План развития Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией исследований и разработок (Программа «Академ- городок 2.0»), который предполагает комплексное развитие территории и включает в себя создание и развитие объектов научной, инновационной, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.

Всего в программу включено 45 проектов научно-инновационной инфраструктуры (ориентировочная стоимость реализации 208 млрд рублей) и 80 проектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры (ориентировочная стоимость реализации более 100 млрд рублей).

Флагманским проектом программы является проект по созданию ЦКП «СКИФ» – уникальной научной установки класса «мегасайенс» в рамках национального проекта «Наука и университеты».

ЦКП «СКИФ» представляет собой единый уникальный комплекс зданий, инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение международных научных исследований на пучках синхротронного излучения, и позволит сконцентрировать, закрепить и развить региональные интеллектуальные и инфраструктурные ресурсы для обеспечения выхода российских научных, образовательных организаций и производственных компаний на глобальные рынки знаний и технологий.

Размер федеральных бюджетных ассигнований на реализацию проекта составляет 47,3 млрд рублей.

Поддержка инновационного бизнеса, привлечение и удержание в научной сфере молодых талантливых учёных, создание благоприятной среды для генерации большого количества стартапов и инновационных проектов – также важные элемен- ты комплексного подхода к формиро- ванию в регионе территории научно- технологического прорыва – проекта «Академгородок 2.0». Возможно, в силу уникальности региона не все они могут быть полностью перенесены на другие территории, но часть из них, наиболее эффективных, вполне может быть взята на «вооружение» другими регионами Российской Федерации.

– Можно ли отметить какие-то конкретные технологии, которые в последние годы так или иначе послужили развитию Новосибирской области? Эти технологии родились здесь, в Новосибирске, или были импортированы из других регионов?

– В Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов Российской Федерации Новосибирская область уверенно занимает место в группе лидеров. В рейтинге Высшей школы экономики по поддержке инноваций у региона второе место после Москвы по реализации мер поддержки инновационного бизнеса. Доля науки в ВРП Новосибирской области почти в 2 раза превышает средний показатель по Сибири и достигла 5%. Однако научные достижения – лишь часть общей научно-инновационной экосистемы региона. Она включает целый комплекс мероприятий и программ, направленных на то, чтобы научные достижения получали практическое применение, использовались для создания новых высокотехнологичных продуктов. В Новосибирской области находятся и успешно действуют Академпарк, Биотехнопарк, Промышленно-логистический парк, бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования и прототипирования, инжиниринговые центры.

Благодаря этому более 30 обрабатывающих предприятий Новосибирской области выпускают инновационную продукцию, основанную на разработках новосибирских учёных. В их числе предприятия высокотехнологичного сектора экономики области, ведущие производители конкурентоспособной продукции, поставляющие её на отечественный и зарубежный рынки.

Отечественные литейные машины производятся на единственном в России предприятии – на Новосибирском ООО «Сиблитмаш». Предприятие специализируется на разработке и производстве автоматических формовочных линий; машин и комплексов для литья под давлением; оборудова- ния для выбивки литейных форм; пескометов; пневматических встряхивающих формовочных машин; машин формовочных импульсных низко- го давления с подпрессовкой, а также выпускает широкую номенклатуру чугунных тюбингов, которые используются для строительства метрополитенов и горных шахт.

АО «Машиностроительный Завод Труд» – ведущее предприятие в России по выпуску гравитационного обо- гатительного оборудования. Сегодня в его номенклатуре более 300 наимено- ваний изделий. Оборудование для горнодобывающих предприятий спроектировано, изготовлено и внедрено на предприятиях по добыче руд чёрных, цветных и редкоземельных металлов.

«Вектор-Бест» является крупнейшим российским производителем наборов реагентов для лаборатор- ной диагностики, компания выпускает более 600 наименований продукции для иммуноферментного анализа, real-time ПЦР и клинической био- химии. Компания обладает 8 представительствами в крупных городах РФ и сетью дистрибьюторов во всех странах-членов ЕАЭС.

«Вектор-БиАльгам» – одна из ведущих биотехнологических компаний в области разработки и производства вакцин, пробиотической продукции, технологий и заквасок для молочной промышленности, единственный в России производитель вакцины против гепатита А. Предприятие активно сотрудничает с партнёрами из Республики Казахстан и развивает сеть дистрибьюторов.

– На прошлогоднем форуме обсуждали возможные механизмы поддержки участников научно- технологического процесса на примере успешных проектов научно-производственной кооперации. Какие инструменты поддержки в итоге появились или близки к внедрению в России и в Новосибирской области?

– В целях консолидации ресурсов, направленных на финансирование научно-технологической сферы, в настоящее время утверждена Государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (далее – ГПНТР), обеспечивающая реализацию основополагающих принципов государственной политики в области научно-технологического развития страны.

Регионам-лидерам научно- технологического развития, по итогам совместного заседания Государственного Совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, состоявшегося 24 декабря 2021 года, перечнем поручений Президента Российской Федерации от 10.02.2022 No Пр-290 рекомендовано подготовить и утвердить государственные программы субъектов Российской Федерации в области научно-технологического развития, обеспечив взаимосвязь целевых показателей указанных государственных программ, отражающих развитие научно-технологического потенциа- ла в пределах субъекта Российской Федерации, с аналогичными целевыми показателями ГПНТР. В Новосибирской области такая программа находится на завершающей стадии согласования.

– С какими новыми вызовами могут столкнуться наша страна и Новосибирская область в технологическом плане в ближайшей перспективе? Принимаются ли меры, чтобы их как-то прогнозировать и быть к ним готовыми?

– Задачей быстрого замещения критических технологий и узлов занимается Агентство по технологическому развитию. Их механизмы позволяют в целях создания условий для осуществления трансфера технологий и развития высокотехнологичного производства промышленной продукции, а также в целях содействия российским предприятиям внедрение технологических решений мирового уровня для достижения конкурентоспособности отечественной продукции.

В Новосибирской области готовится к подписанию соглашение о присуждении Новосибирскому областному инновационному фонду статуса регионального оператора, который будет выступать в качестве официального представителя Агентства по технологическому развитию.

В связи с санкциями прежняя модель воспроизводства технологических инноваций – с опорой на машиностроительный импорт и импорт технологий – перестала быть актуальной. По сути, впервые за 25 лет, начиная с 2000-х годов, у нас появляется самостоятельный предмет технологической политики. В утверждённой Правительством Концепции технологического развития сформулированы три взаимосвязанные цели достижения технологического суверенитета – обеспечение национального контроля над воспроизводством критических и сквозных технологий на основе собственных линий разработки, переход к инновационно активному росту экономики и обеспечение устойчивого развития производственных систем. Работа по этим технологическим направлениям уже ведётся.

В ближайшие два года в России планируется реализовать не менее 10 крупных проектов по производству приоритетной высокотехнологичной продукции, включая электронику, дизельные двигатели, лекарства и медицинские изделия. Это следует из Концепции технологического развития РФ до 2030 года. Запуск новых и реализация действующих проектов, скорректированных с учётом появившихся вызовов, обеспечит производство конкретной линейки глубоко локализованной высокотехнологичной продукции.

В рамках Форума «Технопром-2023» планируется рассмотреть такие мегапроекты как Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов».

Также будут рассмотрены критические технологии, важные для технологического развития страны: аэрокосмические технологии, ядерно-инновационные, цифровые, искусственный интеллект, энергетика, мембранные технологии, биомедицина, энергосберегающие системы.

– Технологический суверенитет зависит от спроса на отечественную продукцию. Многие разработчики и про- изводственные компании готовы предложить вполне конкурентоспособный продукт, но у них часто возникают проблемы с продвижением, выводом на рынок своей продукции. Что, по-вашему, можно сделать, чтобы отечественный продукт наконец занял лидирующие позиции на внутреннем рынке?

– На самом деле, с массовым уходом иностранных брендов для российских компаний открывается «окно возможностей», и нужно понять, как им воспользоваться, и помочь в этом российским производителям.

Многие российские компании проводят маркетинговые исследования, поддерживают стартапы, ищут иннова- ционные идеи и ведут технологические разработки, но пока этим компаниям надо расти, а для этого потребуются немалые инвестиции. Помимо инвестиций нужно ещё и время: найти партнёров, «упаковать» новые решения и запустить их. Те, кто двигается по этому пути, постепенно достигают успеха.

Именно благодаря внедрению передовых научных разработок ряд промышленных предприятий Новосибирской области занимает ведущие места не только на внутреннем рынке, но и за его пределами. Например, АО «Новосибирский приборо- строительный завод» – один из крупнейших производителей стрелковой и наблюдательной оптики в России. ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» представляет собой высокотехнологичный производственный комплекс, включающий в себя изготовление топлива для атомных электростанций, выпуск тепловыделяющих сборок для исследовательских реакторов, производство лития и его соединений.

В Новосибирской области находится порядка 20 компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности. Одно из них, «Предприятие «Элтекс», является ведущим российским разработчиком и производителем телекоммуникационного оборудования, сетевого оборудования и промышленных контроллеров для IoT. Компанией реализовано большое количество объёмных и сложных проектов для крупных телекоммуникационных компаний – ОАО «Ростелеком», АО «Казахтелеком» и других операторов связи в странах СНГ и Восточной Европы. Сегодня оборудованием «Предприятия «Элтекс» ежедневно пользуются более трёх миллионов абонентов.

Среди предприятий фармацевтической и медицинской промышленности в регионе отличные результаты по освоению внутреннего рынка показывают компании «ПФК Обновление» (фармацевтика), «Ангилайн», «Р-Васкуляр» (медицинские изделия), «Медико-биологический союз» (нау- коёмкие проекты в области биотехнологии и медицины), которые производят широкий перечень лекарственных препаратов, в том числе препаратов-заменителей импортных лекарств, наборов для лабораторной диагностики, а также отечественных изделий для эндоваскулярной хирургии.

Можно сказать, что сейчас время локальных производителей, которые получают шанс стать лидерами в своих регионах. Мы всё чаще наблюдаем, что малый и даже микробизнес могут составить конкуренцию мировым лидерам: у таких компаний есть современное оборудование, они нацелены на маржу и стремятся выделиться среди огромного числа конкурентов. Многие из них, понимая, что нужно выживать, внедряют передовые инструменты маркетинга и начинают активно расти.

– Может ли власть повлиять на то, чтобы бизнес активнее вкладывался в научные разработки и более охотно использовал уже готовые достижения учёных? Предпринимается что-то для этого в нашем регионе?

– Безусловно, может повлиять, и это делается, в том числе через установление условий предоставления мер поддержки.

Так, предоставляемые Министерством науки и инновационной политики Новосибирской области субсидии на реализацию научно-прикладных и инновационных проектов, по двум из трёх имеющихся категорий получателей поддержки, предусматривают, что эти проекты основываются на результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведённых силами сотрудников научных организаций или вузов, расположенных на территории региона. При этом обязанность оплатить такие работы возлагается на получателя субсидии за счёт собственных средств, которые он на паритетных условиях вкладывает в реализацию проекта. Другими словами, на рубль бюджетной поддержки бизнес вкладывает в коммерциализацию научной разработки не менее рубля своих средств. Данный вид поддержки существует с 2012 года, но начиная с 2023 года более чем в два раза возрос объём бюджетных ассигнований на эти цели (с 70 до 170 млн рублей), так и в целом увеличился объём поддержки одного проекта, что позволило привлечь к инновационной деятельности промышленные предприятия и сельхоз-производителей, для которых государственная поддержка реализации одного проекта за два года может достигать 20 млн рублей.

Следует также отметить, что последнее переформатирование данной меры поддержки позволило активно поддерживать инновационный бизнес, реализующий проекты в рамках СиббиоНОЦ, то есть проекты, направленные на развитие биотехнологий, сельского хозяйства и медицины; выработать один из механизмов решения приоритетных отраслевых задач для научно-образовательного комплекса; более масштабно поддерживать инновационные компании разработчиков новых технологий и продуктов; снять излишние, мешающие и ограничивающие свободу формирования и реализации проекта запреты и условия предоставления поддержки.

По результатам предоставления данной меры поддержки в 2023 году будет проведён анализ её эффективности и намечены дальнейшие шаги по её совершенствованию.

– Насколько наука и технологии действительно могут стать фактором развития регионов, в том числе в финансовом отношении? Не секрет, что сегодня финансовая отдача в так называемых сырьевых регионах зачастую выше, чем в тех, где основным ресурсом является интеллектуальный? Можно ли преодолеть этот перекос и предпринимаются ли для этого какие-то меры?

– Как отмечено в ГПНТР, при высоком уровне фундаментальных исследований, значительном числе научных школ, ведущих научных центров сохраняются невосприимчивость экономики и общества к инновациям, несоответствие предложения результатов исследований и разработок спросу на них со стороны реального сектора экономики и недопустимо низкий уровень этого спроса. Поэтому решение этой проблемы – залог того, чтобы наука стала ключевым фактором развития регионов и страны в целом.

На решение такой глобальной задачи на региональном уровне нацелены государственные программы субъектов Российской Федерации в области научно-технологического развития. О проекте такой программы в Новосибирской области было сказано выше.

Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года ставит результатом реализации научнотехнической и инновационной политики достижение следующих значений показателей по инновационному сценарию к 2030 году: доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в ВРП увеличится до 39 %; коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентов, заявок на изобретения, поданных в России) составит 2,41 на 10 тысяч человек населения; внутренние затраты на исследования и разработки составят 8,7 % к ВРП; число патентов на изобретения, выданных Роспатентом российским заявителям, в расчёте на 1 млн человек населения составит 122 единицы; количество грантов, премий и стипендий правительства Новосибирской области для молодых учёных (ежегодно) составит 170 единиц; удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в отчётном году, в общем количестве обследованных организаций составит 18 %; доля инновационной продукции в общем объёме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг достигнет 20 %; количество поддержанных проектов на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск опытной партии продукции, её сертификацию, модернизацию производства и прочие мероприятия (ежегодно) увеличится до 85 единиц.

Следует также отметить, что на усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны направлено Десятилетие науки и технологий в России, которое включает в себя комплекс инициатив, проектов и мероприятий.

Десятилетие призвано решать такие задачи: привлечение талантливой молодёжи в сферу исследований и разработок; содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны; повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан Российской Федерации.

– В этом году к продвижению форума «Технопром» на международной арене присоединился альянс БРИКС. Расскажите, пожалуйста, какие вы видите перспективы этого сотрудничества?

– Следует отметить, что развитие деловых контактов с членами БРИКС имеет большое значение для нашего региона даже с точки зрения экономической прагматики. Внешнеторговый оборот Новосибирской области со странами БРИКС составляет более 2,5 миллиардов долларов (более 30 % от всего ВТО области). Группа БРИКС сегодня стала новым мировым центром влияния, о чём говорит уже тот факт, что официальные заявки на вступление в экономический блок БРИКС на сегодняшний момент подали 22 страны, и столько же стран в неофициальном порядке стремятся присоединиться к организации. В число стран, которые официально попросили стать членами БРИКС, входят Саудовская Аравия и Иран. Государства, которые выразили заинтересованность в присоединении, включают Аргентину, Объединённые Арабские Эмираты, Алжир, Египет, Бахрейн и Индонезию. На форуме «Технопром» уже подтвердили участие представители 18 стран, включая Китай, Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты, Египет и многие другие. Перспективы данного сотрудничества сложно переоценить.

– А какие вообще перспективы взаимодействия нашего региона с зарубежными партнёрами актуальны сегодня?

– Считаю важным направлением работы увеличение внешнеэкономических связей в сегменте наукоёмкой продукции, цифровых технологий и образовательных услуг. Хочу отметить, что объём мирового рынка IT-услуг превышает 4 миллиарда долларов. Думаю, что у Новосибирской области есть что предложить в данном отношении.

– Что пожелаете участникам форума «Технопром-2023»?

– Перед научным, предпринимательским сообществом сегодня стоят невероятно сложные, но оттого – очень интересные задачи. Это вызовы, на которые мы обязаны дать точные, выверенные ответы. В этой работе важно не только находить и использовать лучший российский и зарубежный опыт. Мы должны чувствовать плечо, поддержку своих соседей, всех регионов нашей страны. Уверен, что «Технопром-2023» и заявленная тема – «Наука, технология, индустрия в основе развития регионов» – позволит всем участникам Форума установить новые контакты, найти единомышленников, обменяться новыми идеями, сделает нас сильнее и умнее!