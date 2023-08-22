«Радио Дача» разыгрывает полезные призы для владельцев домашних питомцев

Для слушателей «Радио Дача» продолжается полюбившийся многим проект «О жизникошачьей». Победителей ждут качественные наполнители от партнёра – компании «Сибирская кошка».

Каждый будний день, в 10:35, на «Радио Дача» звучит вопрос, ответ на который любой желающий может оставить на автоответчик по номеру 362-07-80 или в WhatsApp: +7 (383) 362-07-80. Первый, кто отправит правильный вариант, получает наполнитель Hakase Arekkusu «TOFU» Сакура или Сибирская кошка «Суперкарбон». Интервью с победителем можно услышать в эфире радиостанции в 11:35.

Полезные призы разыгрываются и в социальных сетях: новые задания публикуются один раз в неделю в сообществе радиостанции ВКонтакте. На сегодняшний день определено уже более 35 победителей! Проект продлится до конца августа.

Подробнее «О жизни кошачьей» — в эфире «Радио Дача» и в группе «Радио Дача Новосибирск».