Школьница из Новосибирска погибла во время экскурсии по коллекторам Москвы

Девочка 15 лет, проживавшая в Новосибирске, погибла во время экскурсии по коллекторам российской столицы.

Примерно два года назад школьница переехала с мамой в столицу России, никогда не была фанаткой заброшенных мест. Об этом сообщает «КП-Новосибирск», предоставив снимок погибшей.

Девочка присоединилась к экскурсии вместе со своим молодым человеком, его дядей и его двоюродной сестрой. Известно, что трагедия случилась 20 августа. В тот день в Москве выпало 40% от месячной нормы осадков.

Игнорируя предупреждения синоптиков, гид и 7 туристов спустились под землю. Они находились в районе подземной реки Неглинка. Там было зафиксировано поднятие воды до критического уровня. В итоге туристы утонули, течение вынесло тела в Москву-реку.

Директор компании, которая организовала тур, предпринял попытку сбежать в другую страну, однако его объявили в розыск и задержали в Санкт-Петербурге. Мужчине грозит 10-летний тюремный срок.

Как ранее писал Сиб.фм, в Москве обнаружены тела всех восьми участников экскурсии по коллекторам.