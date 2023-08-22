В приемной депутата горсовета Новосибирска Картавина обнаружили шпионское оборудование

Помощники депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина нашли в приемной скрытую камеру.

Шпионское оборудование, судя по надписи на кабеле, установили после ноября минувшего года. Об этом Картавин сообщил 22 августа в Телеграм-канале.

Он стал уже вторым депутатом горсовета Новосибирска, проинформировавшим о прослушке в приемной. Народный избранник подчеркнул, что после сообщения о скрытой камере в приемной Светланы Каверзиной он проверил свой кабинет на наличие прослушки. В итоге нашли вмонтированное в стену напротив стола Картавина устройство.

«На первом фото вы видите то же, что видела камера, которую кто-то установил в моей приёмной после ноября 2022 года (эта дата стоит на проложенном к ней кабеле). Камеры мы уже не нашли», — сказал депутат.

По его мнению, скрытую камеру установило лицо со свободным доступом в кабинет. Картавин подчеркнул, что на днях собирается подать заявление в полицию.

«Просверлил, прикрепил камеру, собрал опилки — не торопился. Проложил кабель, аналогичный кабелю из приёмной Светланы, аналогичным образом закрепил камеру, и удалился. А на этих выходных вернулся, чтобы замести следы», — уточнил депутат.

Как ранее писал Сиб.фм, депутат из Новосибирска Каверзина заметила скрытую камеру в своей приемной.