Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером конкурса «Академина -2023»

22 августа 2023 года в международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» прошла торжественная церемониянаграждения гран-призеров конкурса «Академина-2023», партнером которого стал Банк Уралсиб. Конкурс проводился в пятый раз и его организаторами выступили: Новосибирскоерегиональное отделение Межрегиональной общественной организации «Федерация женщин с университетским образованием», Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН при поддержке министерства науки и инновационной политики Новосибирской области, Сибирское отделение Российской академии наук, Союзженщин Новосибирской области.

В конкурсе приняли участие женщины-учёные Сибирского региона, которые ведут научную деятельность в институтах СО РАН и других научных и образовательных учреждениях, предприятиях различных сфер экономики региона, а также студенты и магистранты, активно участвующие в научных разработках.

Торжественная церемония награждения гран-призеров прошла в рамках Х международного форума технологического развития «Технопром – 2023» на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр». Банк Уралсиб, выступивший партнером конкурса «Академина-2023», подготовил ценные подарки для поздравления победителей.

«Банк Уралсиб поддерживает различные образовательные, культурные и социальные инициативы региона. Мы с большим удовольствием приняли приглашение поучаствовать в партнерстве, ведь конкурс способствует популяризации наукии продвижению карьеры женщин в сфере науки, их профессиональному образованию. Банк и в будущем планирует поддерживать подобные инициативы», - отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.