Директор фонда НТР Новосибирской области рассказал о «Технопроме» и его будущем

Директор фонда Научно-технологического развития Новосибирской области Сергей Санников рассказал об особенностях нынешнего «Технопрома» и перспективах развития форума.

– Форум «Технопром-2023» – юбилейный. В чём особенности его и его концепции? Каких новшеств стоит ждать в этом году? Каково, на ваш взгляд, основное значение мероприятия для науки и региона?

– Форум значительно вырос с точки зрения уровня представительства крупного бизнеса, индустриальных партнёров, а также количества мероприятий. В программе этого года уже более 200 мероприятий, что сопоставимо с масштабом Петербургского международного экономического форума. Всё этого говорит о том, что этот юбилейный форум – один из крупнейших с точки зрения масштаба и влияния на общественную жизнь региона.

С точки зрения новшеств – мы пробуем новый формат пленарного заседания, который будет проходить не в форме традиционных докладов, а как открытая дискуссия. Будет много интерактива, включая такие направления как фиджитал-спорт, виртуальная реальность, цифровые двойники и прочее. «Технопром» в данном отношении не будет уступать крупнейшим технологическим форумам мира.

– Главный вектор форума в 2023 году «Технологии как фактор развития регионов». Как он будет раскрыт, с помощью каких экспертов и/или мероприятий? Почему была выбрана эта тема для юбилейного форума?

– В работе форума этого года принимают участие представители более 20 стран и более 70 регионов России – здесь представлены и регионы-лидеры научно-технологического развития, и регионы, развивающиеся в данном направлении. В рамках форума предусмотрены презентации регионов, их программ научнотехнологического развития, специальные сессии, посвященные ключевым для определенных регионов темам. Выбор данной темы связан с тем, что региональный ресурс роста реализован в настоящее время не в полной мере, и благодаря нашему форуму можно будет добиться существенного развития межрегиональных коллабораций и реализации соответствующих технологических проектов.

– Кого из участников форума можно называть ключевыми и почему?

– В этом году генеральным партнёром форума выступает компания «Газпромнефть», а генеральным научным партнёром – Курчатовский институт. В партнёрские программы также вошла коропрация «Росатом» и ряд других крупных компаний. Форум этого года проходит при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и является одной из ключевых площадок страны с точки зрения продвижения достижений российской науки и технологий.

– На ваш взгляд, как изменился уровень технологического развития Новосибирской области в последние пять лет?

– Мы возлагаем большие надежды на развитие инфраструктуры мегасайенс в нашем регионе. Реализация проекта Сибирского кольцевого источника фотонов надежно закрепит за нашим регионом статус одного из мировых технологических лидеров.

– Какова роль технологий в развитии отдельных регионов и страны в целом? Будет ли эта роль отражена в мероприятиях, проходящих в рамках «Технопрома»?

– Технологии играют большую роль в региональном развитии. Об этом говорит участие в выставочной программе форума крупных научных центров Нижегородской области, Кузбасса, Самарской области, Республики Башкортостан и многих других регионов нашей страны. Будут представлены и региональные научные центры других стран мира, в частности, провинций Китайской Народной Республики. Международный опыт в данном отношении имеет большое значение, поскольку помогает определять наиболее востребованные на мировом рынке направления.

– У «Технопрома» в этом году запланировано несколько мероприятий-спутников: проектнообразовательный интенсив «Архипелаг», Сибирская венчурная ярмарка, Конгресс молодых учёных, Заседание совета АИРР и т. д. Расскажите о них: какова их роль, особенности, значение? Какие вопросы планируется затронуть на этих мероприятиях?

– Многие из мероприятий уже могут считаться традиционными, как, например, Сибирская венчурная ярмарка. Другие же, наоборот, только проходят апробацию и получают первое признание. Важным мероприятием считаем Национальный форум трансфера технологий, посвящённый вопросам технологической и индустриальной имплементации научных решений. Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг» является крупнейшей в стране площадкой формирования региональных технологических команд, в связи с чем его роль в подготовке «Технопрома» нельзя переоценить. В этом году он посвящён беспилотным авиационным системам, вопросам биотехнологрй и креативной экономики. Все эти темы будут рассматриваться и в рамках основной программы нашего форума.

Отдельное внимание будет уделено международному сотрудничеству в форматах БРИКС, ШОС и ЕАЭС. В работе форума примут участие представители Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и многих других стран. Форум обещает быть очень насыщенным.

– На площадках «Технопрома» запланировано в том числе подписание соглашений, выстраивание межрегиональных связей, расширение экспертной базы и т. д. Как эти контакты и достижения планируется поддерживать после окончания форума?

– Мы делаем серьёзный шаг навстречу предложенной губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым концепции «Технопрома» как круглогодичной площадки научно-технологического сотрудничества. Этому будет способствовать профессиональный нетворкинг, формируемый в цифровой коммуникативной среде, создаваемой в специально разработанном приложении с использованием технологий искусственного интеллекта. Мы приглашаем всех желающих зарегистрироваться на нашем сайте форумтехнопром.рф и включаться в работу по развитию данного международного технологического пространства.