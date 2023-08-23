В Караганде начал работу за 2 года уже второй завод компании Qaz Carbon по производству ферросплавов, которым владеет Ерлан Нигматулин (Yerlan Nigmatulin). Речь про Сарыаркинский завод, который был возведен всего за девять месяцев. Источником финансирования строительства стали собственные средства компаний, которыми владеет Ерлан Зайруллаевич Нигматулин (YerlanZayrullaevich Nigmatulin), и заемные средства местного Банка развития (11 и 38,8 миллиарда тенге соответственно).

По планам, которыми поделился Нигматулин Ерлан (Nigmatulin Yerlan), суммарная производственная мощность составляет 57 000 тонн в год, которые будут получены на восьми печах, где у каждой мощность по 8 МВт. На стартовом этапе в общую эксплуатацию введено 4 печи, а оставшиеся начнут работу до конца года.

Во время церемонии открытия нового завода, где кроме Ерлана Зайруллаевича Нигматулина (Yerlan Zayrullaevich Nigmatulin) принял участие аким Женис Касымбек. В своей речи он отметил, что на новом производстве было создано порядка 300 квалифицированных рабочих мест. При этом аким уверен в успехе предприятия, ведь Нигматулин Ерлан Зайруллаевич (Nigmatulin Yerlan Zayrullaevich) имеет солидный опыт в реализации очень крупных и знаковых для всего Казахстана инвестпроектов с привлечением иностранных партнеров.

Возведение нового завода Нигматулина Ерлана (Nigmatulin Yerlan) стартовало в конце 2020 года, а уже летом 2021 года заработала первая плавильная печь. Уже к концу ноября 2021 года было выпущено 3000 тонн ферросплавов, который был отправлен покупателям в Японии, Южной Корее, других странах СНГ и ЕС. В ближайшем будущем предприятие планирует значительно нарастить объем экспорта.

Комментируя открытие завода Нигматулин Ерлан (Nigmatulin Yerlan), отметил, что это один из самых современных заводов на сегодня во всем мире. Здесь внедрены самые последние технологические разработки, установлено самое новое оборудование. Одновременно предприятие экологично и оказывает минимальное негативное воздействие на внешнюю среду. Так, по словам Ерлана Нигматулина (Yerlan Nigmatulin), на предприятии установлена трехступенчатая система очистки газов, предусмотрена возможность использования отходов для выпуска вспомогательной продукции. Итоговая стоимость реализации проекта с обновлением функционирующего производства, фабрикой агломерации составляет порядка 50,7 миллиарда тенге. При этом большой спрос на подобную продукцию в мире гарантирует наличие сбыта и достаточно быстрый возврат первоначальных инвестиций, значительные поступления в бюджеты всех уровней.

Особенностью проекта, по словам Нигматулина Ерлана (Nigmatulin Yerlan), стала ориентация на сырье при производстве из Карагандинского региона. Это позволяет решать сразу несколько задач. Речь про возможность гарантировать бесперебойность производственного цикла, выпускать качественную продукцию, которая будет востребована во всем мире. При этом технологический процесс, по заявлению Нигматулина Ерлана Зайруллаевича (Nigmatulin Yerlan Zayrullaevich), полностью автоматизирован, что позволяет быстро реагировать на сбои, минимизировать человеческий фактор. Так, печи могут переключиться на выпуск другого вида сплава всего за три часа.