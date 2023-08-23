Лучшим сотрудникам предприятия «Швабе» будут доступны спецпредложения Новикомбанка

Столичная производственная площадка холдинга «Швабе» и Новикомбанк, входящие в Госкорпорацию Ростех, заключили соглашение о финансовой поддержке работников предприятия. Подписание документа состоялось в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023».

Помощь будут получать сотрудники НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, который вошел в программу «Развитие». Подписи под соглашением поставили заместитель генерального директора по экономике и финансам НИИ «Полюс» Венера Гимадеева и заместитель председателя правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.

Программа поощрения «Развитие» была разработана Новикомбанком совместно с Госкорпорацией Ростех в рамках стратегии устойчивого развития. В нее включены льготные условия кредитования, в том числе ипотечного. Данные банковские продукты будут доступны победителям корпоративных премий и производственных конкурсов, работникам, которые имеют знаки отличия, а также высококвалифицированным молодым специалистам и другим отличившимся специалистам НИИ «Полюс».

«Поддержка Новикомбанка позволит нашим сотрудникам рассчитывать на льготные условия по популярным банковским продуктам и услугам. Такое взаимодействие будет мотивировать специалистов на дальнейшее развитие и увеличит кадровый потенциал института», — сказал генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов.

«Социальная направленность наших продуктов — один из важнейших приоритетов розничной стратегии Новикомбанка. Разрабатывая и совершенствуя линейку специальных банковских предложений для клиентов-работников промышленных предприятий, Новикомбанк вносит вклад в развитие и укрепление системы мотивации сотрудников. Квалифицированные специалисты – главный актив каждой компании. Именно сильная и мотивированная команда создает фундамент надежности и конкурентоспособности любой организации», – отметил заместитель председателя правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.