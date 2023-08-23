Новикомбанк повысил доходность продукта для субъектов МСП

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, повысил доходность продукта по начислению процентов на неснижаемый остаток на расчетных счетах – «НСО с фиксированной ставкой» для субъектов МСП. Теперь максимальная процентная ставка по продукту составляет 12,2% годовых.

«НСО с фиксированной ставкой» позволяет субъектам МСП — клиентам Новикомбанка получать дополнительный доход в виде процентов на фиксированный остаток средств, находящихся на расчетном счете. Ставка устанавливается в онлайн-режиме при подаче заявки и зависит от суммы и срока размещения. Средства фиксируются на счете юридического лица в течение выбранного клиентом времени, проценты выплачиваются по окончании срока действия «НСО с фиксированной ставкой».

Данный продукт обеспечивает начисление процентов на сумму неснижаемого остатка за период его размещения на банковском счете в диапазоне 1 до 90 дней. На одном банковском счете может быть размещено несколько неснижаемых остатков одновременно. Максимальная сумма для открытия «НСО с фиксированной ставкой» — 100 млн рублей. Расходные операции не предусмотрены.

«НСО с фиксированной ставкой» позволяет эффективно управлять свободной ликвидностью, оптимизировать бизнес-процессы, значительно снижая операционные и временные затраты.

Клиент может оформить заявку на размещение средств в системе «Клиент-банк» в «один клик», выбрав категорию «НСО с фиксированной ставкой». Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо предварительно заключить с Новикомбанком генеральное соглашение на размещение денежных средств. Соответствующий документ подписывается сторонами в течение одного рабочего дня в онлайн формате.

«Сразу после изменения ключевой ставки ЦБ, мы оперативно подняли ставки по всей линейке рублевых депозитов. Данный продукт не является исключением. Мы уверены, что

улучшение условий размещения свободной ликвидности позволит предпринимателям получать повышенную доходность для увеличения объема выпуска продукции и реализации новых проектов компании», – отметил вице-президент — директор Департамента малого и среднего бизнеса Новикомбанка Денис Есипенок.