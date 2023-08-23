В Новосибирске рассказали о проблемах подготовки IT-кадров

Цифровизация охватывает буквально все сферы нашей жизни. Всё чаще заходит речь об искусственном интеллекте. Звучат даже опасения, что роботы вытеснят людей с планеты. На фоне этого IТ-профессии становятся всё более востребованными, ведь мы должны контролировать прогресс.

Интерес школьников и студентов к сфере IТ растёт. Желающих поступить на профильные факультеты всё больше, а проходной балл всё выше. Например, в НГТУ на направление информационной безопасности 10 лет назад поступало 60 человек, в этом году вуз ожидает около двухсот первокурсников.

– Сегодня IT находится на пике популярности, – уверен старший преподаватель кафедры систем информатики факультета информационных технологий НГУ, заместитель председателя правления по IТ и информационной безопасности группы компаний ЦФТ Артём Каличкин, – и это приносит как плюсы, так и очевидные минусы.

Попробуем разобраться в этой математике. Как прогрессирует IT-образование, с какими проблемами сталкиваются участники рынка: IT-компании и вузы, которые выращивают для них кадр? К чему нужно стремиться молодому айтишнику, где, как и на каких условиях он может реализовать свой потенциал?

Пандемия сыграла в плюс

Каждый из специалистов IT отмечает разные грани изменения отрасли. Но в одном их мнения сошлись: пандемия подтолкнула к новому витку в развитии IT-образования. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Пандемийный период убедил всех, что дистанционное обучение не просто возможно, но и, при грамотном подходе, эффективно. По этой причине мы имеем сегодня огромное разнообразие доступного IT-образования, которым может воспользоваться каждый желающий.

Сегодня на пике популярности сразу несколько направлений IT.

– Есть классические направления backend и frontend-разработки. Они стабильно популярны как у выпускников вузов, так и у абитуриентов, – делится впечатлениями студентка 2 курса бакалавриата факультета информационных технологий НГУ, член консультационной группы приёмной комиссии ФИТ НГУ Анастасия Суркова. – Наверное, этому способствует обширная база знаний: многое можно найти в интернете, программы в вузах чаще всего готовят backend-разработчиков. Среди относительно новых направлений, в лидерах однозначно нейросети. Причём машинное обучение (ML) тоже востребовано среди девелоперов, но из-за медийности нейросетей – Midjourney, DALL-E и т. д. – сильно проигрывает в рейтингах. Абитуриенты чаще всего интересуются самыми популярными направлениями. Веб – возможно, потому, что курсов по направлению много, а сама разработка очень доступная. ML/Искусственный интеллект (AI) – потому, что медийное пространство заполнено нейронками и прочим.

Сами технологии, по мнению экспертов, за последние 10 лет стало проще освоить. Практически все инфраструктурные низкоуровневые решения теперь доступны в режиме opensource, для знакомства с ними не нужно приобретать специальное оборудование – всё можно развернуть и попробовать в облаке. Это даёт возможности как для самостоятельного обучения, так и для организации актуальных учебных программ.

Ремесленники вместо инженеров

Впрочем, доступность – это палка о двух концах. Может вперёд подтолкнуть, а может сбить с толку. Одним из важных перекосов называют перегретый рынок труда и, как следствие, инертность молодых специалистов. По словам Артёма Каличкина, сегодня у молодых инженеров есть все возможности освоить любые навыки. Отсюда завышенные ожидания, когда каждый второй старшекурсник хочет стать «тимлидом», вместо того чтобы стремиться получить реальный инженерный опыт и навыки. Такое желание подрывает и сами основы подготовки кадров для IT.

– Это создаёт у начинающих специалистов иллюзию ненужности фундаментальных знаний, – сетует Артём Каличкин, – ведь за три месяца можно научиться настраивать через кнопки на веб-странице сервер средней сложности и стать востребованным «devops-ом», не зная при этом базовых вещей. Таких, например, как стек сетевых протоколов. В результате увеличивается количество ремесленников от IT, а не настоящих инженеров, и компании тратят время на то, чтобы вывести такого сотрудника в «полезное» состояние, чтобы он мог работать самостоятельно. Параллельно с этим компаниям, как правило, приходится прорываться через слой его амбиций и завышенных ожиданий.

В связи с этим уместно говорить о некой градации получаемых компетенций. Не все темы в IT хорошо подходят для изучения в университете, опять-таки, из-за слишком большого темпа развития технологий.

– Есть ли необходимость в университете учить frontend-разработке, где раз в полгода вы можете ожидать новый фреймворк, который всё изменит? – задаётся вопросом старший преподаватель кафедры программирования механико-математического факультета НГУ, организатор и куратор профиля «Системное программирование» Иван Угляницкий. – Скорее, нет, это слишком прикладной навык, изучением которого можно заняться самостоятельно на специализированных онлайн-курсах или на первой работе junior-разработчиком. Поэтому существует определённый предел, до которого имеет смысл оглядываться на индустрию. Это исключает из рассматриваемых наименее стабильные и наиболее непредсказуемые области в IT.

С другой стороны, вузовская программа включает фундаментальные знания, например, по высшей математике, которые в числе прочего развивают способности к обучению в целом. В будущей карьере это помогает быстро адаптироваться к часто обновляемым прикладным областям разработки, постоянно появляющимся фреймворкам.

– Идеально, когда на инженерную базу накладывается хорошее владение практическими инструментами, которое можно получить на интенсивных онлайн-курсах, где нет глубокого погружения, – предлагает решение руководитель отдела по работе с персоналом компании «Тинькофф» (официальный партнёр НГУ) Анастасия Хохлова.

Справедливости ради, стоит отметить и некоторую инертность самого фундаментального образования. Вузы слишком медленно адаптируются к изменениям IT-рынка.

– К сожалению, я вынужден признать, – констатирует Артём Каличкин, – что сложившаяся система утверждения учебных дисциплин не коррелирует с динамикой смены технологий, не поспевает за возникающими, нередко революционными, решениями. Более того, на мой взгляд, это ограничение связано не только с особенностями сложившейся регламентирующей базы, оно исходит и от самого преподавательского состава. Мы зачастую склонны относиться с пиететом только к технологиям, которые существовали в период нашего становления специалистами, всё новое по умолчанию воспринимая со скепсисом, не скрывая его на занятиях и тем самым отталкивая от своего предмета любознательных ребят.

Согласен с коллегой и Иван Угляницкий. Он видит две основные проблемы, свойственные именно IT-образованию: устаревание курсов и расхождение полученных во время учёбы знаний с тем, что действительно нужно в индустрии.

– IT – это отрасль, которая развивается с огромной скоростью, – поясняет педагог. – Каждый год появляются новые фреймворки, способные изменить индустрию. Языки программирования продолжают развиваться: появляются новые, а старые получают фундаментальные обновления; целые новые области IT становятся более востребованными, а другие теряют актуальность. Это привносит очевидную проблему: университетские учебные курсы буквально не успевают за развитием технологий. Нельзя подготовить курс и зафиксировать его на 10 лет: через полгода предмет может полностью потерять актуальность.

Даже в самых консервативных областях, уверены специалисты, требуется постоянное обновление курсов и материалов. По их мнению, исключениями являются разве что совсем уж классические курсы, например, по С и по алгоритмам (да и то алгоритмы не стоят на месте), но нельзя ограничить все IT-образование только ими.

– Необходимые современным разработчикам курсы могут не появляться вообще, так как не обновляется учебный план. Используемым (довольно бытовым) повседневным технологиям, которыми пользуются разработчики в реальной жизни, не уделяют учебное время. В результате вчерашние студенты приходят на свою первую работу и не знают, как пользоваться системами контроля версий, зато знают, как написать программу на каком-нибудь эзотерическом языке программирования, – резюмирует Иван Угляницкий.

При таком раскладе, в помощь студенту – самостоятельность и инициатива. О прорывных технологиях можно узнавать и вне стен альма-матер. Благо сегодня информации в интернете достаточно. Однако и здесь нужно держать ухо востро. Ведь ещё одна оборотная сторона доступности – засилье IT-курсов с низким качеством контента.

– Кажется, число коммерческих образовательных компаний, которые предлагают сейчас IT-образование, даже больше, чем число вузов в 90-е, в которых готовили мифических «менеджеров», – справедливо негодует Артём Каличкин. – В результате такой подготовки возрастает риск потока кадров слабой квалификации с коротким сроком жизни в специальности.

Кадры решают всё

Проблема квалификационного соответствия актуальна только для выпускников небольших частных образовательных контор. Есть она и в ведущих вузах. Правда, причина, тормозящая профессиональный рост как студентов, так и самих преподавателей, иная. Деньги. Очевидно, что только опытный, высококвалифицированный практик может подготовить перспективного молодого специалиста IT. Но какова сегодня мотивация преподавателя IT-направления? При нынешней планке зарплат – это скорее голый энтузиазм. А на нём, как известно, долго не продержишься.

По словам педагогов, доход молодого преподавателя с IT-компетенциями несоизмерим со средней зарплатой по рынку. Бьёт по рукам и отсутствие возможности быть вовлечённым в постоянный поток финансируемых проектов и грантов. Когда речь заходит о сфере IT, все интересуются статистикой дохода выпускников. Оплата труда преподавателей, как правило, остаётся за кадром.

– Возможно ли предположить, что в ситуации, когда студент на старшем курсе получает на рынке в 2 или 3 раза больше преподавателя, принимающего у него экзамен, мы будем иметь качественную подготовку специалистов? – задаётся вопросом заведующий кафедрой защиты информации НГТУ, кандидат технических наук, доцент Андрей Иванов. – Мы часто вспоминаем подготовку в вузах в советское время, но почему-то забываем, что тогда нельзя было получать на рынке в 2-3 раза больше со старта. Доход преподавателя был соизмерим с доходом инженера на предприятии, или даже выше него. Как следствие, лучшие выпускники стремились продолжить карьеру именно в учебном заведении. Только при таком раскладе вуз будет говорить отрасли, чем заниматься завтра, в вуз отрасль будет приходить за решением передовых задач. Думать, что это может произойти в текущей ситуации, – утопия. Да, есть примеры университетов (в центре страны), где уровень финансирования существенно выше, есть стабильные связи с госкорпорациями. Есть университеты, где высокая мотивация появляется эпизодически, но большинство вузов не имеют таких возможностей, а потребность в подготовке кадров в регионе есть. В итоге преподают те, кто остался, учат тому, чему могут.

Выходит, зарплата преподавателя стабильно низкая, а требования к нему постоянно растут. Ведь области IT и ИБ стремительно развиваются, усложняется специфика, появляются новые специализации, следовательно, постоянно повышаются требования к выпускникам, а значит, и к самим вузам. По мнению педагогов, рядом с этой проблемой меркнет даже скудность материальной базы. Без умелого пилота ракету в космос не запустишь.

Некоторые представители отрасли уверены, что хороший специалист просто не пойдёт преподавать, ибо оценивает свои компетенции выше преподавательской ставки. По их мнению, зачастую выпускники имеют набор знаний, отстающий от реальности лет на 10. Так что IT-компаниям куда проще создавать собственные образовательные программы и готовить спецов под себя с нуля. Ведь переучивать труднее, чем учить заново. Меж ду тем кадровый дефицит в отрасли в последнее время сильно вырос, в том числе в связи с тем, что IT-проектов стало больше.

Обмен ресурсами с бизнесом

Для всех очевидно, что невозможно все вузы разом обеспечить высоким финансированием. А потому драйвером развития университетов становятся, с одной стороны, федеральные программы «Приоритет 2030», «Передовые инженерные школы» и прочие, а с другой, сами IT-компании.

– В IT-образовании критическую роль играет связь с индустрией, – уверен Иван Угляницкий. – Это то, что освежает и обновляет программы в целом. Большой процент преподавателей программистских дисциплин, например, на ММФ НГУ, – это практикующие разработчики и инженеры. Их основная работа – писать код, поэтому, осознанно или нет, они актуализируют учебные материалы, приближая их к настоящим задачам в индустрии. Кроме преподавателей, конечно, стоит упомянуть и стажировки в компаниях (таких как, например, Huawei или Ledas). На них студенты в рамках реальной кодовой базы и проекта проводят исследовательскую работу, которая затем становится основой их дипломной работы.

Представители НГУ уверены, что выпускники университета – желанная цель для IT-рекрутёров, многие получают свои первые офферы ещё до выпуска из бакалавриата. Большинство дипломных работ – результат стажировок в IT-компаниях.

– По нашему опыту, вузы открыты к взаимодействию с бизнесом, охотно готовы совместно работать над образовательным контентом, мотивировать студентов проходить отборы на стажировки, приглашают экспертов выступать с лекциями и мастер-классами, – рассказывает Анастасия Хохлова. – У компаний есть возможность предлагать спецкурсы в учебные программы, поддерживать организуемые вузами олимпиады, хакатоны, приходить со стендами на карьерные мероприятия. Отдельное большое направление сотрудничества компаний и некоторых вузов лежит в области исследований. У нас с вузами существует ещё один формат взаимодействия – проектные практикумы. В них студенты работают над проектами, своими или от нас, при поддержке менторов, то есть сотрудников компании. Проектные практикумы помогают студентам научиться работать с примерами реальных проектов, потренировать навыки, закрыть пробелы в знаниях.

Именно коллаборация с ключевыми работодателями и формирование совместных проектов помогают вузам решить актуальные проблемы инертности учебных программ. Один из них, например, «Лаборатория ШИФТ» – развивающий проект для студентов, который НГУ реализовали совместно с «ЦФТ».

Такие программы, – объясняет Артём Каличкин, – как правило, практико-ориентированы, отвечают потребностям бизнеса, а значит, выпускники этих программ имеют высокие шансы на трудоустройство и успех в специальности.

В НГТУ связующим звеном между университетом и IT-компаниями стали студенческие конструкторские бюро. При кафедре защиты информации работает Инжиниринговый центр информационная безопасность», в который предприятие-партнёр ООО «Системы информационной безопасности» (интегратор услуг в области ИБ) поставляет свои задачи на постоянной основе. Их выполняют студенты и молодые преподаватели, таким образом, они поддерживают квалификацию на уровне рынка и получают дополнительный доход. Ценно то, что студенты получают первый трудовой опыт на реальных проектах. Работодатель, в свою очередь, избавлен от необходимости погружать учащихся в специфику продукта на своей территории.

Очевидно, что ни один бизнес не даст университету денег просто так, – уверен Андрей Иванов, – нужно выстраивать механизмы взаимовыгодного сотрудничества.

Лучше всего это понимают сами IT-компании. Высокая конкуренция среди работодателей привела к тому, что сейчас практически все сильные игроки активно взаимодействуют с вузами и создают собственные программы для дополнительной подготовки специалистов. Если у частной компании есть какой̆-то запрос на конкретных специалистов, то ей проще всего поддержать (или организовать) соответствующий̆ профиль. Допустим, профиль «Системное программирование» на ММФ НГУ поддерживается компанией Huawei, так как она максимально заинтересована в выпускниках этого профиля – системных программистах. Ещё один яркий пример: магистратура «Прикладное машинное обучение и большие данные» – совместный проект Школы анализа данных от Яндекса и ММФ НГУ.

– Ещё один источник задач и финансирования – это проекты Национальной технологической инициативы, – рассказывает Андрей Иванов. – Наша кафедра – один из ключевых участников Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУРа. НГТУ – основной исполнитель по ряду ключевых проектов программы развития, связанных с безопасностью в области больших данных, семантической контентфильтрацией, оценкой уровня доверия к субъекту информационного обмена. Подобные проекты для молодых учёных – это возможность получать финансирование на реализацию передовых научных проектов, в рамках которых можно готовить свои кандидатские и докторские диссертации.

IT – это не только деньги, это будущее

Деньги – это сильный стимул, не зря же IT-сфера считается одной из высокооплачиваемых. Но важно в погоне за финансированием не потерять то, ради чего приходишь в профессию, уверен Артём Каличкин.

– У многих студентов максимально востребованы не те технологии, к которым тянется их внутренний инженер, а те, о которых больше всего говорят, с зарплатами 300 тысяч и модным названием. Такой подход скрывает горизонт выбора и приводит к ошибочному представлению о профессии, в том числе о самих же этих популярных направлениях. Например, backend-программист будет выполнять работу backend-программиста, даже если он работает в команде data science, – полагает он.

Кстати, сами представители крупных сибирских IT-компаний, пожелавшие остаться инкогнито, признают, что нередко хантят талантливых студентов с первого курса, помещают в свою корпоративную среду и прививают им необходимые навыки и знания. Такой подход в долгосрочной перспективе плох, так как ребята в итоге перейдут в другие компании, которые не вкладывались в них, но готовы платить больше. Но в период этих 4-6 лет они такому обучающему работодателю полезны, ибо решают рутинные задачи за существенно более низкую оплату труда.

Тут сам собой встаёт вопрос, – как компаниям удержать талантливого и перспективного сотрудника. Ведь проблема утечки мозгов, в том числе за рубеж, все так же актуальна.

– В идеале должны совпасть три условия: высокий доход, интересные, сложные задачи и живое комьюнити, – уверен Угляницкий. – У нас крепкое Java-сообщество в Новосибирске – JUGNsk, здесь проводится несколько отличных IT-конференций (CodeFest, DevFest, SnowOne). В общем, комьюнити есть, будем продолжать его развивать.

Кстати, создавать IT-комьюнити в Новосибирске начинают даже не на студенческом уровне, а ещё на школьном. Технарей воспитывать нужно с младых ногтей. В плане взаимодействия вузов и ИТ-компаний со школами можно выделить два направления: специальные летние мероприятия и встречи со старшеклассниками, на которых рассказывается про те или иные факультеты и профили.

– Пожалуй, самый яркий пример именно в плане IT – это Летняя школа юных программистов, мероприятие, которое проводится ежегодно с 1976 года, – комментирует Иван Угляницкий.

– Главный организатор – ИСИ СО РАН, но университет также активно поддерживает летнюю школу, например, в этом году занятия проводились в стенах НГУ. Школьники в ЛШЮП делятся на мастерские, каждая из которых разрабатывает проект по интересной им IT-технологии. Это даёт школьникам понимание, что вообще происходит в IT, и показывает, насколько в IT может быть интересно. И после этого многие решают связать свою жизнь с программированием.

Ещё один пример – Большая Математическая Мастерская в НГУ. За успехи во время Мастерской абитуриенты могут заработать 5 баллов при поступлении в НГУ. Кроме того, многие факультеты проводят специализированные хакатоны, куда приглашают студентов и абитуриентов, что последним, опять-таки, даёт дополнительные баллы для поступления.

На интересные и сложные задачи российский IT-рынок тоже богат. Перед страной стоят амбициозные задачи, и IT-проекты растут как грибы. Достаточно назвать таких крупных игроков как Яндекс, Сбертех, Мэйл.ру, Росатом. И здесь важно, чтобы начинающие программисты были вовлечены в информационную среду, знали о классных проектах, о том, что вообще происходит на российском рынке IT.

– Сейчас, например, в Новосибирске проходит крупнейший форум «Архипелаг 2023», основной темой которого являются беспилотные летательные аппараты, – рассказывает Андрей Иванов. – Наша кафедра и Центр компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» участвуют в треке по разработке программного обеспечения для БПЛА. Подобные мероприятия – возможность для всех включиться в передовую повестку важнейших задач.

Остаётся последний пункт – доход. Сегодня крупные компании предлагают классным специалистам вполне конкурентные зарплаты. Но чтобы стать востребованным специалистом, недостаточно только закончить вуз. Нужен опыт, сообразительность, самостоятельность и мотивированность на результат. Нужно меняться так же быстро, как меняются технологии. Сегодня все понимают, что IT – это будущее. Это возможность работать головой в любой точке мира и получать высокий доход.