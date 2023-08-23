Вилочный погрузчик: важная составляющая склада

Любой склад – это сложнейшая логистика по перемещению огромного количества грузов. Ручной труд в современных условиях при объёмах перемещаемых грузов и их весе практически неэффективен и заменяется современными агрегатами, один из которых – вилочные погрузчики, ставшие давно незаменимыми для быстрого перемещения паллетированных грузов.

Что собой представляет вилочный погрузчик

Устройство помогает быстро перемещать собранные в контейнеры грузы, а также поднимать и опускать их на стенды хранения. Само устройство представляет собой подвижную кабину оператора с основным инструментом работы – специальной виллой для забора груза.

Устройство позволяет быстро подцепить контейнер или поддон с грузом и перевезти его на нужное расстояние, также с его помощью можно легко снять груз со стенда или поднять его туда и поставить для хранения. С этим устройством можно очень быстро перемещать крупные и тяжёлые грузы на достаточно большие по складским меркам расстояния.

Главными преимуществами агрегата являются:

● ускорение логистики перемещения;

● снижение трудозатрат;

● оптимизация пространства склада;

● повышенный уровень безопасности при работе с грузом.

Поскольку устройство работает от электрического привода, оно легко применяется в закрытых помещениях, а одного заряда может хватить минимум на сутки интенсивной работы.

Стоит также отметить простоту вилочных погрузчиков в управлении. Освоиться с ними достаточно просто, и даже рабочие без дополнительной квалификации смогут справиться с этим устройством после изучения правил техники безопасности.

Как выбирать вилочный погрузчик

Основными отличиями вилочных погрузчиков являются их технические характеристики. В первую очередь это прочность конструкции, надёжность, грузоподъёмность, ёмкость аккумулятора и другие параметры. Их разброс сегодня достаточно велик, что позволяет подобрать оптимальную модель под свои потребности, не переплачивая за избыточные мощности и при этом получая устройство, которое полностью соответствует требованиям потребителя.

С вилочными погрузчиками логистика больших складов существенно ускоряется. Качественное устройство прослужит долгое время, позволяя успешно перемещать груз по складу по мере необходимости. Устройства полностью соответствуют динамике работы складских помещений, при этом они максимально безопасны – имеют плавный ход, отсутствуют любые вредные выбросы, а само устройство рассчитано на максимальную безопасность для водителя. Однако о технике безопасности тоже забывать не стоит.