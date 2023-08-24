Арт-баржа «Кубрик»: уникальное место для уютных вечеров на реке

Завершение лета — это самое время для уютных и приятных вечеров. И нет лучшего места, чем Арт-баржа Кубрик, чтобы провести сентябрь с комфортом и насладиться разнообразными событиями. Арт-баржа «Кубрик» расположена на первой береговой линии Михайловской набережной, напротив ресторана Beerman на речке.

Это уникальное мультимодальное пространство с открытой панорамной верандой, откуда можно наслаждаться прекрасным видом на реку Обь. Кроме того, большой зал с баром также предоставляет великолепный панорамный вид на воду. Одной из особенностей Арт-баржи является ее причал, к которому могут подойти теплоходы. Это дает возможность не только насладиться атмосферой реки, но и устроить прекрасные вечера на воде.

Кроме того, площадка Арт-баржи доступна для аренды, что делает ее идеальным местом для проведения дней рождений, выпускных, свадеб и корпоративных мероприятий. Но это еще не все.

Арт-баржа «Кубрик» предлагает различные развлечения для своих посетителей. Здесь вы сможете насладиться винными дегустациями, насыщенными стендапами и музыкальными джазовыми вечерами. Ближайшая дегустация 2 сентября — баттл между винами разных стран, которую проводит известный сомелье Новосибирска Евгений Суворки.

Благодаря разнообразию мероприятий каждый сможет найти что-то по своему вкусу и провести время с удовольствием. Сентябрь — отличное время, чтобы насладиться последними теплыми вечерами, сопровождаемыми красивым видом на воду. В меню Арт-баржи самые популярные закуски и напитки. Посетите Арт-баржу «Кубрик» и насладитесь уникальной атмосферой этого уютного места.



Арт-баржа Кубрик Добролюбова 2а/2 , т. 266-00-20, www.rechflot54.ru