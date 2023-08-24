На «Армии-2023» 12 предприятий присоединились к программе «Развитие» Новикомбанка

12 предприятий Госкорпорации Ростех заключили соглашения с Новикомбанком о присоединении к программе «Развитие». Соответствующие документы были подписаны в ходе деловой программы IX Международного военно-технического форума «Армия-2023».

Новикомбанк разработал программу поощрения «Развитие» совместно с Госкорпорацией Ростех в марте 2022 года. Ее цель — внедрить дополнительные механизмы социальной поддержки работников, предоставить промышленным предприятиям эффективный инструмент мотивации лучших сотрудников и молодых специалистов.

В перечне подключившихся к программе «Развитие» на полях форума «Армия-2023» такие значимые предприятия, как Холдинг «Швабе», НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха и Концерн «Автоматика». Также в ходе Форума были подписаны соглашения о присоединении к мотивационной программе с воронежским филиалом ПАО «ИЛ» — ВАСО (член Воронежского регионального отделения СоюзМаш России), биофармацевтической компанией «ФОРТ» и Калужским научно-исследовательским институтом телемеханических устройств («КНИИТМУ»).

По условиям программы, для получения дополнительных банковских привилегий, предусмотренных «Развитием», предприятие определяет конкретных специалистов из числа сотрудников, достигших значительных результатов в своей работе и отмеченных наградами и премиями, высококлассных специалистов в возрасте до 35 лет и других категорий. Отличившиеся сотрудники получают банковские преференции для решения своих жизненных задач и повседневных вопросов. Новикомбанк предлагает лидерам производств кредитные продукты по сниженной процентной ставке, индивидуальное обслуживание и другие финансовые услуги.

«Поддержка и развитие кадрового потенциала – особый приоритет для Новикомбанка, как опорного банка Госкорпорации Ростех, входящего в тройку крупнейших работодателей России. Подписание ряда соглашений по присоединению к программе «Развитие», которая уже пользуется большой популярностью как у руководства предприятий-партнеров, так и у самих работников, стало основной повесткой розничного бизнеса банка на форуме «Армия-2023». Благодаря этому инструменту предприятия получают дополнительную возможность стимулировать высококвалифицированных специалистов», — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

К настоящему времени более 120 предприятий присоединились к программе «Развитие». Более 2000 работников выбраны предприятиями для участия в программе, из них 895 сотрудников уже воспользовались специальными продуктами Новикомбанка на общую сумму около 1,75 млрд рублей.

Общая численность работников предприятий высокотехнологичных отраслей, у которых появилась возможность стать участником программы, составляет более 18 000 человек.