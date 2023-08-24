«Ростелеком» и НГУ намерены вместе развивать технологии искусственного интеллекта

«Ростелеком» намерен развивать технологии искусственного интеллекта при взаимодействии с Новосибирским национальным исследовательским государственным университетом (НГУ). Соответствующее соглашение на площадке форума «Технопром-2023» подписали вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин и ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук.

Стороны договорились взаимодействовать в части разработки и внедрения ИТ-технологий в социально-экономических сферах для повышения уровня жизни населения Новосибирской области. В первую очередь речь идет о сотрудничестве в цифровом развитии здравоохранения, образования, городской среды, а также совместной реализации проектов на базе Центра искусственного интеллекта университета. В тексте соглашения также присутствует пункт о подготовке квалифицированных кадров для компании «Ростелеком».

«Искусственный интеллект исследуется учеными Новосибирского госуниверситета уже более полувека. Проекты наших сотрудников и студентов носят не только фундаментальный, но и прикладной характер. Созданный в университете в прошлом году Центр искусственного интеллекта позволяет нам взаимно делиться наработанной экспертизой с нашими партнерами и вместе с ними работать над решением актуальных задач в самых различных областях. Очень рады, что «Ростелеком» присоединился к этой инициативе», — сказал Михаил Федорук.

«Мы активно развиваем наши цифровые решения на базе технологий искусственного интеллекта, и, уверен, что взаимодействие с научным сообществом станет еще одним драйвером роста в этом направлении. Кроме того, мы заинтересованы в молодых квалифицированных ИТ-кадрах, которые готовит НГУ», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

После процедуры подписания стороны приняли участие в пленарном заседании «Искусственный интеллект для развития городской среды», где вместе с другими экспертами обсудили актуальные вопросы разработки и внедрения технологий на основе искусственного интеллекта. В частности, опыт взаимодействия научно-образовательных центров с госучреждениями и бизнесом в разработке инноваций, этико-правовые проблемы использования искусственного интеллекта, а также эффективность технологичного развития городской среды.

В своем выступлении директор по цифровым регионам Сибири ПАО «Ростелеком» Никита Жильцов отметил: «Важным фактором повышения уровня жизни является применение инновационных решений в управлении городской средой. Наша экосистема “Цифровые регионы” включает все необходимые сервисы для организации безопасности и комфорта населения».

Напомним, в этом году на форуме «Технопром» компания «Ростелеком» выступила партнером кластера «Цифровые технологии. Искусственный интеллект» и представила свои ИТ-решения в области здравоохранения и управления городской средой. Центром экспозиции провайдера стала умная опора — элемент уникальной инновационной интегрированной системы управления городским освещением и зарядными станциями для электромобилей.