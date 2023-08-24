Участники Технопрома-2023 узнали об инновациях в сфере медицины от «Ростелекома»

«Ростелеком» представил на Технопроме-2023 инновационные решения в сфере медицины. Компания выступила партнером кластера «Цифровые технологии. Искусственный интеллект».

Эксперты «Ростелекома» ознакомили участников форума с комплексным решением для автоматизации здравоохранения регионов и крупных промышленных предприятий — Единой цифровой платформой (ЕЦП). Технология разработана для оптимизации различных секторов медицины и включает пять программных продуктов, в числе которых, например, единая радиологическая информационная система (ЕРИС).

В Новосибирской области провайдер в данный момент ведет активную модернизацию ЕРИС наряду с центральным архивом медицинских изображений (ЦАМИ). Внедрение нового комплекса программных средств позволит повысить процент выявления патологий и злокачественных образований на ранних стадиях, улучшить эффективность лечебно-диагностического процесса, а также снизить нагрузку на врачей и медицинские организации в целом.

«Цифровые технологии способны значительно повысить эффективность работы многих областей здравоохранения. Наша компания давно занимается разработками инноваций в этой сфере и ежегодно представляет их на крупнейшей технологической площадке Сибири — форуме “Технопром”», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Еще одним ключевым продуктом ЕЦП является система автоматизированной скорой медицинской помощи на базе программного обеспечения «Координационно-информационной системы единого диспетчерского центра» (КИС ЕЦД). С ее помощью можно автоматизировать работу диспетчерских служб скорой помощи и медицины катастроф от момента поступления вызова до формирования отчетной документации. Решение интегрируется с внешними информационными ресурсами, например, системой 112.

«Этот технологичный продукт может выполнять диспетчерские функции, помогая корректировать и оптимизировать маршруты бригад в зависимости от приоритета поступающих вызовов. Кроме того, с помощью мобильного приложения врач, выезжая к пациенту, получает доступ к электронной медицинской карте и уже заранее может ознакомиться с его историей болезни и возможными противопоказаниями», — комментирует директор по цифровым регионам Сибири ПАО «Ростелеком» Никита Жильцов.