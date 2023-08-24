Ученики и родители получат подарки в честь Дня Знаний в парке им. Кирова

Ежегодно 1 сентября в России отмечают День знаний. Этот знаменательный день очень важен для детей, родителей и педагогов.

В России не найдется человека, который не вспоминал бы свой первый звонок, первую учительницу, своих школьных товарищей, с которыми начинался путь ко взрослой жизни.

Команда Медиахолдинга «СибФМ Group» не осталась в стороне от мероприятия и решила подарить ученикам яркий праздник в Новосибирске перед тем, как они полностью окунутся в сложные науки!

Развлекательная программа состоится 1 сентября с 12:00 до 18:00 в парке им. Кирова на улице Станиславского, 1а. Ребят и их родителей ждут семейные соревнования, творческие конкурсы, игры на свежем воздухе, мастер-классы и выступления артистов.

Победители конкурсов получат приятные подарки от партнёров! Любители спорта не останутся в стороне — силачи смогут побороться за абонементы в клуб смешанных единоборств «Медведь» и академию «Спортивный ребёнок».

Невозможно на празднике остаться и без сладостей — пять пакетиков вкусностей от «Мармеладной бухты» ждут своих победителей.

Также конкурсанты смогут попробовать уникальные прохладительные напитки от бара «Со» получив свои сертификаты.

Отпраздновать День знаний в парке Кирова смогут люди всех возрастов. Яркая развлекательная программа не оставит никого равнодушным. Ждём вас!