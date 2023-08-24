В Новосибирске пройдет матч «Новосибирск» — «Чертаново»

В воскресенье, 27 августа, наша команда проведёт домашний матч 7-го тура LEON-Второй Лиги (Дивизион А «Серебро») против московского «Чертаново».

Матч состоится на стадионе «Спартак» (ул. Мичурина, 10). После 6-ти туров «Новосибирск» лидирует в турнирной таблице, а наши соперники расположились на 8-й строчке.

Предварительная продажа билетов осуществляется онлайн: vk.cc/cqbpi6



Продажа сезонных абонементов осуществляется только онлайн: vk.cc/cpwJNu



Подробная информация: https://vk.com/wall-29591199_58178

Ждём болельщиков на стадионе «Спартак», приходите поддержать команду нашего города!