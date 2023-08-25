«Арифметика подарков»: В ТРЦ «Сан Сити» проходит акция к 1 сентября

Получить подарок просто как раз, два, три! В ТРЦ «Сан Сити» проходит акция «Арифметика подарков».
Совершите покупки на сумму от 2 000 рублей в ТРЦ «Сан Сити» с 21 по 31 августа 2023 года и получите гарантированный подарок к школе.
Приближается новый учебный год, а с ним и большие траты. Новая школьная форма, рюкзак и канцелярские принадлежности – всё это далеко не полный список покупок к 1 сентября.
Мы подскажем, как решить эту непростую задачу – успешно подготовиться к новому сезону и сэкономить семейный бюджет. Приезжайте в ТРЦ «Сан Сити, здесь вы найдёте всё необходимое к школе в одном месте и сможете получить за это полезные подарки. Заманчиво, не правда ли?
Просто совершайте покупки в магазинах комплекса на сумму от 2000 рублей (одним чеком), подходите с чеком на стойку информации на 1-м этаже комплекса, стирайте защитный слой на скретч-карте и узнавайте, какой подарок достался именно вам!
И помните, что чем больше покупок вы совершите, тем больше подарков сможете получить!
Шопинг в ТРЦ «Сан Сити» — это не только удобно, но и выгодно!
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ТРЦ «Сан Сити»